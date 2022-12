Comment Paris 2024 réorganise son budget en ces temps d'inflation galopante

Le comité d'organisation présente un nouveau budget à l'équilibre pour faire face à l'inflation

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a présenté ce vendredi les détails de la révision du budget des JO qui sera présenté et débattu lors de l'assemblée générale du 12 décembre prochain. "la bonne nouvelle c’est que Paris 2024 va présenter un budget à l’équilibre, lance Tony Estanguet le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est un principe clef qui nous guide depuis le début. C’est la troisième révision que nous menons et elle est particulièrement importante. C’est la plus précise, on est dans une phase d’avancement et une connaissance du projet qui permet d’affiner les hypothèses budgétaires. C'est une étape stratégique."

Comme annoncé il y a quelques jours, le budget des Jeux olympiques et paralympiques est en hausse de 400 millions d'euros, soit 10% de plus pour un montant total de 4,480 milliards d'euros.

Surcouts à deux gros postes

Au rayon des augmentations, Paris 2024 a précisé les surcouts de deux gros postes : Les cérémonies et la sécurité. "Ce sera autour de 130 millions d’euros de budget pour les quatre cérémonies (ouverture et clôture des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques), soit une augmentation de 30 millions d’euros mais qui se justifient car en face il y a des revenus à la hausse". Le budget sécurité qui avait déjà augmenté en 2020 à 295 millions passe à 320 millions d’euros.

La part de l'inflation dans cette hausse globale est estimée à 196 millions d'euros. "120 millions sont dus à l'hyper inflation de 2022, précise Fabrice Lacroix le directeur exécutif en charge des finances. Au-delà de cet impact 2022, on a isolé, identifié un montant complémentaire pour couvrir l’inflation à venir en 2023 et 2024. Dans le détail on a pris des chiffres d’inflation qui font consensus chez les prévisionnistes : 4% en 2023, et 2% en 2024." Hors inflation, l'augmentation du budget est donc de 5%.

Dans le détail, pour arriver à l'équilibre malgré les 400 millions de hausse, Paris 2024 a cherché à optimiser toutes ses dépenses "On a tout regardé, lance Tony Estanguet. Les transports, l’hébergement, la restauration, sport par sport. On a regardé comment trouver des solutions plus efficaces, plus sobres pour faire des économies". Comme par exemple la réduction du nombre de jours d’ouvertures du village des athlètes repoussée de 4 jours (ouverture à partir du 18 juillet 2024. "Nous avons aussi réduit l'ouverture des sites d'entraînement qui seront opérationnel sept jours avant le début des épreuves." Le COJOP assure aussi par exemple avoir réduit de 25 millions la facture en réduisant le système de secours énergétique des sites. Autre mesure importante pour réduire les dépenses : terminée la gratuité prévue initialement des transports pour les spectateurs. "C'était un cout de 45 millions d’euros et en accord avec Ile De France Mobilité (IDFM) on l’a supprimé du budget Paris 2024. Ce n'était pas significatif pour les spectateurs mais important à l’échelle d’un budget d’organisation."

Certaines charges seront également transférées à l'Etat comme l'a confirmé Antoine Gobelet le directeur de cabinet de la ministre des sports Amélie Oudea-Castera. 12,5 millions d'euros de matériel sportif utilisés pendant les Jeux seront ainsi pris en charge par l'état car réutilisés ensuite. 8 millions d'euros seront dépensés pour équiper le nouveau laboratoire antidopage de l'université de Saclay. Enfin 5 millions seront consacrés aux voies Olympiques.

Facture allégée sur les Jeux paralympiques

Le financement public qui va aussi alléger la facture de Paris 2024 sur les Jeux paralympiques. " Le financement public qui était de 100 millions d’euros monte à 171 millions d’euros explique Tony Estanguet. 71 millions de plus fléchés exclusivement sur les Jeux paralympiques. C'est un évènement plus récent qui ne génère pas les mêmes revenus, notamment sur la billetterie. Le financement des Jeux paralympiques n’est pas à l’équilibre donc l’écosystème public a souhaité maintenir l’ambition sur les Jeux paralympiques. Au global dans le nouveau budget nous aurons 4% apportés par le secteur public contre 3% initialement."

71 millions apportés par les collectivités public dans leur ensemble, et pas seulement par l'Etat, a tenu à préciser le directeur de cabinet d'Amélie Oudéa-Castera. "La répartition exacte de chaque partie prenante sera connue un peu plus tard".

Baisser les dépenses... Et augmenter les revenus. 127 millions de recette de partenariats supplémentaire par rapport à l’objectif initial sont attendus. "On se rend compte que nous sommes en avance sur notre avancement prévu, indique Tony Estanguet. On devait être à 80% fin 2022 c’est déjà atteint. On est confiants pour passer les 90% finalement avec une dizaine de partenaires dont un premium. Ca nous permet d’être plus ambitieux pour rechercher des recettes de partenariat supplémentaire."



Avec un tirage au sort ouvert depuis jeudi, la billetterie apportera également 143 millions d’euros de plus dans les poches du COJOP. "Maintenant que les sites sont connus, on a pu affiner, on a une connaissance très fine en matière de projection de nombre de places et de billets disponibles. On a aussi appliqué les recommandations du cabinet d’audit, notamment sur l’optimisation des jauges des sites, sur le report de l’inflation sur le prix des billets. On n’a pas touché aux 50% des billets les moins chers. En revanche sur les billets à forte demande on a revalorisé certains prix ce qui permet d’augmenter les revenus de billetterie".

Paris 2024 indique avoir travaillé en étroite collaboration avec le CIO, "l’entité qui connait le mieux ce qu’implique une livraison de cet évènement" et optimisé avec eux "quelques millions d'euros".

La réserve pour aléas est maintenue à 200 millions d’euros. "C'est un projet de budget qui nous parait efficace car fait ligne par ligne pour trouver des solutions plus sobres et efficaces pour la livraison, conclu Tony Estanguet. Un budget robuste qui permet de maintenir l’ambition et de rester à l’équilibre budgétaire."