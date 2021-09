EN DIRECT Les médaillés olympiques et paralympiques reçus à l'Elysée

"Paris 2024? La France est une grande nation de sport. Se dire qu'on va faire 90 médailles en 2024... j'aimerais qu'on me fasse mentir. Mais il faut faire beaucoup plus de choses pour pouvoir prétendre à 90 médailles en 3 ans. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement. Confronter notre jeunesse à l'international. Alors, on pourra toujours se cacher derrière le Covid..."