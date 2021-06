Equipe de France: la liste pour les JO décalée et élargie

Alors que le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, devait initialement boucler sa liste pour les Jeux olympiques ce mercredi, la Fifa a offert un délai supplémentaire, et repoussé la date limite à vendredi.

L'interminable - et parfois risible - feuilleton de la liste des Bleus pour Tokyo ne s'achèvera toujours pas ce mercredi. Alors que la FFF et le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, devaient initialement boucler la liste des joueurs retenus pour les Jeux olympiques (23 juillet - 8 août) aujourd'hui, la Fifa a offert un délai supplémentaire, et repoussé la date limite à vendredi, comme l'indique L'Equipe.

Face aux difficultés des fédérations à réunir des joueurs, l'instance dirigeante a également modifié le format des listes en question: au lieu de 18 éléments plus 4 réservistes, Ripoll et les autres pourront finalement convoquer 22 joueurs dans une seule liste.

Six refus depuis la semaine dernière

Cela aidera peut-être à convaincre certains joueurs qui auraient refusé ce rôle, mais la tâche reste compliquée. La semaine dernière, la FFF avait ainsi communiqué une liste de 18 joueurs pour le Japon, plus un réserviste. Sauf qu'elle n'avait pas eu l'accord de tous les clubs concernés, et que six joueurs ne seront pas libérés: les défenseurs Benoît Badiashile (Monaco) et Malang Sarr (Chelsea), les milieux Eduardo Camavinga (Rennes) et Maxence Caqueret (Lyon), et les attaquants Amine Gouiri (Nice) et Jonathan Ikoné (Lille).

Si l'on part du principe que Maxence Prévot, initialement réserviste, va être conservé dans la liste des 22, Ripoll doit donc encore trouver 9 joueurs (voire moins) pour le tournoi olympique.

Selon la Voix du Nord et France Bleu, le défenseur Ismaël Doucouré (17 ans, Valenciennes) va être appelé. L'Equipe, de son côté, a sorti les noms du milieu Enzo Le Fée (21 ans, Lorient) et de l'attaquant Nathanaël Mbuku (19 ans, Reims).

La liste initiale des Espoirs pour les JO, moins les joueurs retenus: Bernardoni, Larsonneur, Prévot (R) - Caci, Kalulu, Michelin, Saliba - Savanier, Thauvin, Tousart - Gignac, Kolo Muani, Nordin.