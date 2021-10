Equipe de France: Mbappé toujours amer après sa non-participation aux Jeux de Tokyo

Dans une lettre publiée jeudi par L’Equipe, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France, Kylian Mbappé, exprime son désir de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais aussi son amertume de ne pas avoir été de la fête aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier.

C’est l’histoire d’un rendez-vous manqué. Celui de Kylian Mbappé avec les Jeux olympiques. L’attaquant du PSG (22 ans) l’a toujours clamé haut et fort, il a envie de participer aux JO au moins une fois dans sa carrière. Mais cet été, les planètes ne se sont pas alignées. Reportés d’un an à cause de la crise sanitaire, les Jeux de Tokyo se déroulaient la même année que l’Euro, également reporté d’un an. Si Noël Le Graët a toujours été favorable à sa participation, le timing, très serré entre l’Euro et les Jeux, n’a pas joué en sa faveur.

Surtout que Didier Deschamps a répété que la priorité était le championnat d'Europe et que le PSG, sans mettre publiquement son véto, avait fait comprendre ses réticences envers ce projet: "Le calendrier est très chargé pour tout le monde, rappelait le directeur sportif parisien Leonardo sur RMC à quelques mois des Jeux. Malheureusement il y a trop de matchs dans une saison. On voit beaucoup de blessures. C’est important de ne pas trop exposer un joueur comme Kylian Mbappé. Il a aussi besoin de repos mais on va considérer tous les aspects au moment d’en parler doucement."

"Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi..."

Plus de deux mois après le fiasco des Bleuets aux Jeux de Tokyo, la pilule est toujours difficile à digérer pour la star du PSG : "Pour les Jeux de Tokyo, j'avais envie d'y participer, c'était un objectif mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied..., a écrit Mbappé dans une lettre pour L’Equipe publiée ce jeudi à près de 1.000 jours des Jeux de Paris. Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi... On gagne en volley, en hand, on est finaliste en basket contre les Etats-Unis. Ils sont partis chercher l'or et ont fait honneur à la France. J'espère vivre ça et faire la même chose en 2024, avec une équipe qui rassemblerait les meilleurs joueurs du moment."

Car Mbappé le répète désormais à l’envi, sa priorité est de participer aux Jeux de Paris en 2024. "Ces Jeux seront en France, ce sont ceux du centenaire à Paris. Ce n'est pas la plus grande compétition au niveau du foot mais il faut faire les Jeux dans sa carrière. C'est quelque chose d'inouï quand tu es amoureux de sport."