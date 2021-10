PSG: le nouveau discours enflammé de Mbappé pour les JO de Paris

A près de J-1.000 du coup d’envoi des Jeux olympiques 2024 de Paris, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a rappelé une nouvelle fois son désir de participer à l’événement.

C’est une nouvelle piqûre de rappel de Kylian Mbappé à ses actuels ou futurs dirigeants. En club comme en sélection. Dans trois ans, l’attaquant star du PSG et de l’équipe de France veut participer aux Jeux olympiques 2024 de Paris. Le champion du monde qui aura 25 ans lors des JO parisiens a déjà maintes fois répété qu’il voulait participer au moins une fois dans sa vie à cet événement mondial. "Les JO de 2024 seront une priorité pour moi. Quitte à l'inclure dans mon contrat, je ne me gênerai pas. Je sais où je passerai une partie de mon été 2024", clamait-il récemment à L’Equipe.

"C’est vraiment la chose que je veux réaliser dans ma carrière"

Ce jeudi, à près de 1.000 jours du coup d’envoi des Jeux de Paris, il a à nouveau exprimé son désir de participer à la fête dans la capitale. "J’ai eu la chance de vivre beaucoup de choses grâce à Dieu, a déclaré Kylian Mbappé. Mais c’est vraiment la chose que je veux réaliser dans ma carrière. C’est l’ADN du sport, l’événement qui rassemble le monde entier, les passions, toutes les personnes, grandes ou petites. C’est l’occasion d’ouvrir son sport au monde, de découvrir d’autres sports aussi. C’est la meilleure occasion pour un sportif de vivre son rêve."

"Donner la meilleure image possible de notre pays"

Interrogé sur sa préférence entre être champion du monde ou champion olympique, Mbappé, malin, a fait son choix : "Je dirais champion olympique car j’ai déjà été champion du monde (en 2018). Mais on ne choisit pas les trophées. On se bat pour tout remporter. Ce sont des émotions différentes. Les JO c’est à part, une autre mentalité, une autre manière de le vivre. Je ne les ai pas vécus mais c’est différent juste en les regardant."

Et l’enfant de Bondy de poursuivre au sujet de Paris, sa ville : "J’ai déjà voulu y participer cet été (à Tokyo). Paris, ça ajoute quelque chose de spécial. On a l’occasion de montrer au monde qu’on est des amoureux du sport, qu’on le respecte. J’espère qu’on va tout faire pour organiser les meilleurs Jeux possibles mais surtout donner la meilleure image possible de notre pays."