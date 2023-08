Escalade: après son titre mondial historique en bloc, Mickaël Mawem vise "une médaille" aux JO de Paris 2024

Mickaël Mawem est devenu le premier Français à être sacré champion du monde de bloc, vendredi en Suisse. Une consécration pour le grimpeur de 33 ans, qui se tourne désormais avec ambition vers les Jeux olympiques de Paris 2024.

Un vendredi pour l’éternité. Mickaël Mawem a décroché le Graal il y a deux jours aux Mondiaux d’escalade organisés à Berne. A l’ouest de la Suisse, le grimpeur de 33 ans est devenu le premier Français à être sacré champion du monde de bloc. Au terme d’une performance de haute volée, l’athlète originaire du Haut-Rhin a décroché l’or devant son jeune compatriote Mejdi Schlak (19 ans). Un rêve éveillé pour celui qui fait partie de l’équipe de France depuis une dizaine d’années.

"Je suis toujours sur un nuage et je ne pense pas que je vais redescendre de ce nuage parce que c’était un objectif trop important pour moi, a-t-il confié ce dimanche sur RMC. Aujourd’hui, je me sens léger. C’est un beau cadeau, mais je l’ai beaucoup provoqué (…) Lorsqu’on est athlète de haut niveau, ce sont des années d’investissement. On donne une part de sa vie pour un projet comme ça. C’est tout qui passe, la partie perso, la partie famille. C’est beaucoup de sacrifices. Et aujourd’hui, ce titre, c’est une concrétisation. Ça met en lumière toute ma carrière et tout ce que j’ai pu faire ces quinze dernières années."

Mickaël Mawem © Icon

"J’ai prouvé que je suis capable de gagner"

Après son sacre historique, Mickaël Mawem va poursuivre ses Mondiaux avec l’épreuve du combiné, prévue ce mardi. Il sera ensuite temps de se projeter vers les Jeux olympiques de Paris 2024, pour lesquels il doit encore se qualifier. "Bien sûr, j’y pense, reconnaît le grimpeur d’origine guyanaise. La compétition n’est pas finie. Je suis champion du bloc donc le but de ma vie est déjà réalisé. Maintenant, ça me laisse de la place pour créer beaucoup d’autres choses. Paris, c’est très important pour moi parce que c’est l’échéance qui va me permettre de pouvoir représenter la France, ma famille, mes proches, mes fans, mes amis, à la maison, chez nous."

Pour décrocher un podium aux JO, il faudra briller sur l’épreuve du combiné, qui cumule les disciplines du bloc et de la difficulté. Mickäel Mawem avait terminé cinquième aux Jeux de Tokyo en 2021. Il espère faire mieux dans la capitale française, aux côtés de son grand-frère Bassa Mawem (38 ans), lui aussi membre de l’équipe de France (qui prendra sa retraite dans la foulée). "Si je vais à Paris avec mon frère, on va aller chercher cette médaille, promet Mickaël. Mais avant la médaille, on va chercher à être à notre meilleur niveau. Et quand je suis à mon meilleur niveau, j’ai prouvé que je suis capable de gagner".