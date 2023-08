Judo (Masters): Dicko ou Tolofua, qui ira aux JO de Paris 2024? Décryptage d’un duel de balèzes

Ce dimanche à Budapest, à l’occasion du Masters, Romane Dicko, championne du monde 2022, et Julia Tolofua, vice-championne du monde 2023, vont se livrer un affrontement rempli d’enjeux en vue de la qualification olympique. Dicko a dominé les débats jusqu’à cette année 2023. C’est maintenant son amie qui a le vent dans le dos. Une seule ira aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Éclairage sur ce duel avec Anne-Sophie Mondière, triple médaillée mondiale et quintuple championne d’Europe des lourdes.

La technique

"C’est une histoire de construction. A l’origine, elles ne sont pas construites de la même manière. Chacune utilise ses atouts. Romane est surpuissante. Elle a des qualités innées de puissance, qui est la force multipliée par la vitesse. Dès qu’elle arrive à attraper son adversaire, elle arrive à la mobiliser grâce à sa puissance. Elle met ses adversaires dans le vent grâce à ça et peut lancer ses techniques (harai goshi une technique de hanche et o soto gari une fauchage). Julia s’est construite par le biais du judo, du kumi-kata (la garde) et de la technicité. Romane est expéditive puisqu’elle doit s’imposer alors que dans un rapport 50/50, comme pour Julia, qui peut être très intense, tu es dans la recherche de déséquilibres fins. Tu es moins dans de la puissance, de la vitesse. Tu es dans de la recherche de piège, dans de l’endurance. De la garde de Julia naîtra la technique. Dans le cas où elle est dominée, c’est de réchapper. Lorsque c’est elle qui tient son adversaire c’est d’avoir des attaques judicieuses."

"Les deux peuvent être championne olympique"

Le physique

"Sur les championnats du monde, Romane (défaite au 1er tour) a paru émoussée rapidement. Le judo de Romane, c’est s’imposer pendant 4, 5, 6 voire 7 minutes. C’est le temps des combats avec le golden score (prolongation). Romane va devoir continuer à travailler sa force, sa puissance, pour tenir ces durées de manière répétée et y mettre ses qualités judo. Il faut qu’elle s’impose pour produire. C’est moins le cas pour Julia qui peut annihiler. Quand c’est du 50/50 avec ses qualités elle peut déstabiliser. Julia est grande et costaude avec une belle forme de corps. Il faut qu’elle reste intransigeante sur ses qualités à la garde. Elle va devoir prendre l’ascendant sur le kumi-kata, ensuite continuer à être efficace, à développer ce qu’elle sait faire sur le judo. Quand Romane est en état de forme, elle est capable que les combats durent. Par contre, elle doit s’imposer physiquement, changer de rythme. C’est ce qui faisait sa force: elle mettait une main et elle embarquait l’adversaire. Si elle tracte fort et mobilise ses appuis, ça c’est important, avec une rotation, avec cette mobilité des appuis et du bassin. Elle doit continuer à le travailler. Sur les Mondiaux, je l’ai trouvée très en frontal et pas très efficace sur ses changements d’appui."

Le mental

"On est dans un sport d’entraide et prospérité mutuelle. Elles ont besoin l’une de l’autre pour progresser, elles ont peut-être besoin de cette dualité pour aller chercher un titre. Ça reste un sport de combat, une seule ira aux JO. Je ne vois pas comment l’une prendra l’ascendant. Jusqu’à présent, Romane avait l’ascendant. Ce qui est compliqué pour elle à mon avis c’est qu’elle a acquis un statut de leader très rapidement. C’est toujours dur d’entretenir ce statut et de continuer à retourner à l’entraînement. Julia est en train de progresser et de montrer de plus en plus de belles choses. C’est excitant de se sentir monter et progresser. C’est dur de rester championne pour Romane, ce n’est pas la même énergie. A Romane de durer, de retrouver l’excitation qu’elle avait en arrivant. A Julia d’entretenir la flamme du moment. Pour Romane, ça a dû être dur après les Mondiaux. Maintenant, repartir outsider, c’est moins stressant. C’est vrai qu’elles s’entendent bien mais je ne vois pas comment, quand tu arrives dans un duel terminal, tu peux être content que l’autre soit champion et pas toi. Malgré toute l’amitié que l’une a pour l’autre, l’une a envie de bouleverser la hiérarchie et l’autre de rester. Pour nous ça va être palpitant et pour les filles qui combattent c’est beaucoup moins rigolo. Les deux peuvent être championne olympique."