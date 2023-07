Escalade: face au Mont Blanc à Chamonix, les grimpeurs français font le spectacle

Le circuit de Coupe du monde d’escalade a fait étape à Chamonix ce week-end. Au programme, la difficulté et la vitesse, deux disciplines olympiques. L’occasion pour l’équipe de France d’escalade de se confronter aux meilleurs grimpeurs du monde, à un mois des championnats du monde de Berne en Suisse qui offriront les premiers tickets pour Paris 2024.

C’est la manche de Coupe du monde préférée des grimpeurs. Face au Mont-Blanc, Chamonix accueille comme chaque année une étape du circuit de Coupe du monde d’escalade ce week-end. Au programme, une épreuve de difficulté et une épreuve de vitesse, deux disciplines présentes à Paris en 2024 (la difficulté sera combinée au bloc).

"Chamonix c’est celle que je préfère dans la saison et c’est le cas pour tout le monde parce que c’est une belle place, il y a la montagne derrière. En plus il y a le public français et ça ça fait plaisir, ça met de la bonne pression", déclare Paul Jenft, grimpeur en équipe de France. Vacanciers, locaux, fans de grimpe, le public est au rendez-vous chaque année à Chamonix.

Pour les finales, ils sont près de 15.000 personnes à venir assister au spectacle, dont Laura et Chloé : "c’est un moment phare pour l’escalade. Et puis le cadre est chouette donc c’est une bonne sortie pour le week-end". Non loin, Estelle est venue accompagnée de son mari et de ses filles. "On est en vacances ici depuis la semaine dernière et on a vu par les affiches qu’il y avait les championnats du monde d’escalade donc on est venus voir ce que ça donnait. Pour faire découvrir aux filles l’escalade, ce qu’est l’épreuve et l’ambiance bien sûr."

En difficulté, déception chez les leader, podium pour Avezou et Janicot

Côté français, à l’exception d’Oriane Bertone, personne n’a fait l’impasse sur cette étape de Chamonix. En difficulté, Mejdi Schalck, la pépite française de l’escalade a fait son retour en Coupe du monde. "Je n’étais pas en suisse la semaine dernière parce que je priorise mon entrainement pour les championnats du monde fin aout mais là c’est assez spécial, le cadre, l’ambiance c’est une des plus belles compétitions." Le grimpeur de 19 ans a déjà remporté deux étapes du circuit cette saison, un exploit. Mais à Chamonix, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le chambérien, éliminé en demi-finale. Même chose pour son partenaire d’entrainement Paul Jenft, lui aussi éliminé en demi.

Si les favoris ont manqué leur rendez-vous, ceux que l’on attendait moins, eux ont répondu présent. Trois semaines après son premier podium en Coupe du monde de bloc, Sam Avezou repart de Chamonix avec une médaille d’argent en difficulté. C’est la première médaille internationale dans la discipline pour le francilien. "Il y a eu beaucoup de changements depuis l'année dernière, j'ai beaucoup progressé", confie le grimpeur au micro de l’Equipe.

Un résultat prometteur pour celui qui vise l’épreuve combinée des Jeux olympiques de Paris 2024 : "l'année dernière, c'était presque quasiment une chance d'être en demi-finales et en finale. Maintenant, je dirais que c'est plus raisonnable. C'est vrai que ça m'avance pour le combiné, pour les points, pour la suite de la saison, c'est une bonne chose". Autre belle performance en difficulté: la 3e place d’Hélène Janicot. Elle n’était plus montée sur un podium depuis neuf ans. "Oui, c'était il y a bien longtemps ! Je ne réalise pas encore... Je suis contente de mon run en finale", se réjouit la grimpeuse.

Cinq ans après, Victoire Andrier retrouve le podium

En vitesse, la performance du week-end revient à Victoire Andrier qui termine sur la 2e marche du podium. Une médaille en Coupe du monde, ce n’était plus arrivé à la grimpeuse savoyarde depuis juillet 2018. "J’ai envie de pleurer mais les larmes ne viennent pas. Je suis trop contente, le dernier podium c’était il y a cinq ans, et cinq ans je peux vous dire que c’est super long. Aujourd’hui ça me prend aux tripes, je suis trop heureuse et ça me motive."

Poussée par les 15.000 spectateurs derrière elle, Victoire s’est hissée jusqu’en finale, avant de s’incliner face à l’indonésienne Rajiah Sallsabillah. "En finale je me suis dit lâche tout, mais c’est allé hyper vite. Je n’étais pas redescendue en énergie encore. Après la demie, les coachs me disaient 'reconcentre toi, ce n’est pas fini', donc j’ai essayé mais on ressent quand même des trucs de ouf !", confie la Française avec émotion. Un résultat prometteur pour une équipe de France de vitesse encore en quête de régularité.

Objectif : qualification pour les Jeux olymiques

En vitesse comme en difficulté, les grimpeurs sont désormais tournés vers les championnats du monde d’escalade à Berne, en Suisse, du 1er au 12 août. Le programme sera le même qu’aux Jeux olympiques, une épreuve de vitesse et une épreuve de combiné (bloc + difficulté). Les premiers quotas pour les Jeux seront d’ailleurs distribués à cette occasion : le podium en difficulté (trois quotas) et les deux premières places en vitesse. "Tout le monde veut y être mais tout le monde n’y sera pas. Le nombre de places est limité. Il y aura deux français par discipline et par genre", précise Alain Carrière, président de la Fédération française de montagne et d’escalade. "Plus ils seront qualifiés tôt, plus vite ils pourront commencer leur préparation aux Jeux."