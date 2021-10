Gymnastique: en l'absence de Biles, Melnikova sacrée championne du monde du concours général

Ce jeudi pour la première fois de sa carrière, Angelina Melnikova a été sacrée championne du monde du concours général à Kitakyushu au Japon. Une compétition qui s’est faite sans l’Américaine Simone Biles.

Championne du monde du concours général de gymnastique quasiment en continu depuis 2013 (à part en 2017), Simone Biles absente du concours général, suite à une tournée américaine de son show de gymnastique, a dû laisser la place de championne à Angelina Melnikova (21 ans). Pour la première fois de sa carrière, la Russe remporte cette compétition ayant eu lieu à Kitakyushu au Japon.

Après cette victoire, la gymnaste qui s’est imposée avec un total de 56.632 points devant les Américaines Leanne Wong (56.340 points) et Kayla DiCello (54.566 points) s’est exprimée sur sa victoire et l'absence de Simone Biles: "C’est génial de concourir avec Simone, pour sa force et sa puisse, mais j’ai aussi apprécié de pouvoir me battre pour la première place", a-t-elle reconnue.

Les Françaises en retrait

En ce qui concerne le classement des Françaises engagées en finale du concours générale, Carolann Héduit (51.965 points) et Célia Serber (49.733) ont respectivement terminées à la neuvième et vingtième place.

Moins de trois mois après son titre olympique au bout du concours général par équipes, et de sa médaille de bronze au concours olympique individuel Angelina Melnikova est devenue la première gymnaste non-américaine à être sacrée championne du monde de l’exercice le plus complet, depuis sa compatriote Aliya Mustafina en 2010.