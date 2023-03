J-500 avant les JO 2024: Les Français face à la compétition

Evénement RMC. À 500 jours du début de la compétition, RMC, radio officielle des JO de Paris 2024, mobilise son antenne et ses équipes pour cette journée spéciale. Toutes nos émissions reviennent sur les résultats d’un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC : Étude JO 2024.

Sur RMC, retrouvez tout ce que les Français pensent de cet événement sportif international. De 4h30 à minuit, de Charles Matin à l’After Foot, chaque émission dévoile un point fort du sondage.

Les principaux enseignements:

· 55% des Français déclarent que les JO font rêver.

· 78% des Français estiment que les JO sont un moment privilégié pour unir la population.

· 79% des Français comptent suivre les JO.

· 55% des Français suivront les JO sur RMC.

· 85% des Français craignent que les JO coûtent cher au pays.

· 70% des Français pensent que la France obtiendra plus de médailles qu'à Tokyo.

· 43% des Français pensent que Teddy Riner est l'athlète qui incarne le plus l'Olympisme. Il est suivi par Marie-Josée Pérec (29%), Laure Manaudou (27%) et David Douillet (25%).

· Moins d'un Français sur 4 est tout à fait confiant sur la capacité de la France à organiser l'événement.

Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive. Échantillon de 1107 individus représentatif de la population française âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l'interviewé.