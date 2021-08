"Je repars comblé": Riner fait le bilan de ses Jeux olympiques

Au lendemain de la médaille d’or gagnée dans l’épreuve par équipes avec l’équipe de France, la star du judo français Teddy Riner a fait le bilan de ses Jeux olympiques au Japon ce dimanche matin sur BFMTV.

Une médaille de bronze en +100 kg, l'or par équipes avec les Bleus… Teddy Riner est plus que satisfait de ses Jeux olympiques de Tokyo. Si le judoka a échoué dans sa quête d’un troisième titre olympique en individuel, le pensionnaire du PSG Judo ne fait pas la fine bouche. Surtout au lendemain d’une breloque en or glanée avec ses partenaires de l’équipe de France.

"Cette médaille a un goût encore plus particulier parce que c’est au Japon, a-t-il confié dimanche, en direct sur BFMTV. Cette olympiade a été compliquée, elle a duré cinq ans. On est au le pays du judo, au Budokan, face aux Japonais. C’est une médaille particulière, une médaille historique. On est champion olympique et moi je suis triple champion olympique. Que demander de plus ? Je repars comblé de ces Jeux olympiques. Ce sont des Jeux olympiques réussis avec deux médailles. Donc grosse, grosse fierté. Je suis ravi."

"Je suis le plus titré de l’histoire de mon sport"

Malgré son couac en +100 kg ? "A ce niveau, il y a forcément de la déception mais je reviens de trop loin pour être déçu. Je vais passer sur ce quart de finale perdu. Aujourd’hui, je suis le plus titré de l’histoire de mon sport, c’est une grande fierté. Surtout quand des grands champions comme Nomura (triple champion olympique japonais, ndlr) me disent : "Aujourd’hui tu es the greatest" (le plus grand). Ça fait chaud au cœur et ça récompense des années de travail."

"Oui, je vais aller jusqu’à Paris"

Il y en aura encore au moins trois autres jusqu’à Paris 2024. Avec l’objectif d’une nouvelle médaille d’or olympique en France, à 35 ans. "Terminer à la maison, ce serait cool, reconnait Riner. Parler aujourd’hui des Jeux olympiques de Paris, c’est un peu prématuré. Oui je vais les faire, oui je vais aller jusqu’à Paris. Mais aujourd’hui, j’ai envie de profiter de la médaille."