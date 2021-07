JO 2021 (judo): l'exploit monumental des Français, en or face au Japon

L'équipe de France de judo, emmenée par Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner, a réussi un superbe exploit en battant le Japon en finale de l'épreuve par équipe mixte, pour décrocher la première médaille d'or décernée dans cette épreuve, ce samedi à Tokyo.

Au Japon, le pays du judo, l’équipe de France est reine. Emmenée par Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner, la délégation française a réalisé un exploit monumental en décrochant l’or en finale de l’épreuve mixte des JO de Tokyo après avoir dominé le Japon sur ses terres, samedi. C'est la première fois que l'épreuve mixte par équipes figurait au programme des Jeux olympiques. Les combattants du Soleil Levant alignaient pourtant plusieurs combattants sacrés champions olympiques cette semaine et faisaient figure d'immenses favoris à domicile.

"C’est totalement mérité, ils ont vraiment donné le max, ils se sont sortis les tripes, a déclaré notre consultant David Douillet, sur RMC. Certains ne sont pas sur le papiers les meilleurs mondiaux, mais ils ont su se sublimer, c’est ça la beauté du sport ! Le Japon était leader mais il y a la magie qui opère, l’envie de gagner qui est là, l’équipe qui se soude, et ça fonctionne et ça se transforme en or, c’est magnifique !"

Les larmes de Cysique: "Je n'arrive pas à y croire"

En 2019, les Japonais avaient remporté la dernière épreuve par équipes mixtes aux championnats du monde de judo, déjà au Japon. Il s’agissait de leur troisième titre mondial d’affilée, le premier ayant été décroché lors de la toute première épreuve des championnats du monde, en 2017. Les Japonais s’étaient préparés pour conquérir ce titre après avoir dominé les épreuves individuelles, mais c’est bien la France qui est montée sur la plus haute marche du podium. Héroïque en finale, comme Margaux Pinot en quarts, Sarah-Léonie Cysique a offert le point décisif en venant à bout de Tsukasa Yoshida en -57 kg.

Sacrée dans la catégorie des -63 kg cette semaine, Clarisse Agbégnénou avait parfaitement lancé les siens en s’offrant Chizuru Arai, la championne olympique de la catégorie supérieure (-70 kg), sous les yeux d’un Teddy Riner incapable de tenir en place. Axel Clerget a ensuite permis à l’équipe de France de faire le break au terme d'un immense combat avant que la Japonaise Akira Sone ne permette au Japon de refaire une partie de son retard face à Romane Dicko. Teddy Riner a ensuite assumé son statut contre le champion de la catégorie inférieure pour mettre la France en position idéale.

En larmes, Sarah-Léonie Cysique commençait à savourer ce titre par équipe au micro de RMC. "Je n'arrive pas à y croire. J'ai galéré à tenir ce waza-ari, a expliqué la Française. Je suis contente d'avoir tenu jusqu'au bout. [...] Je suis contente que l'on soit allé jusqu'au bout et que l'on reparte avec cette médaille d'or." Une joie partagée par Romane Dicko: "Je suis fière de l'équipe. C'est la première édition, la première fois au Japon. On est très content de gagner ici au Japon pour la première édition."