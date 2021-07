JO 2021 (judo): Teddy Riner raconte l'échange avec Emmanuel Macron après le sacre

Teddy Riner, aux côtés des judokas français champions olympiques sur l'épreuve par équipes mixtes de judo, a raconté sur RMC l'appel du président de la République Emmanuel Macron après le sacre.

C’est un véritable exploit. Monumental. L’équipe de France de judo a dominé le Japon sur ses terres, lors de l’épreuve mixte par équipes, en judo. Une performance extraordinaire qui a été suivie en haut lieu par le président de la République, Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat s’est empressé de contacter les héros de Tokyo, comme l’a raconté Teddy Riner à notre micro, sur RMC.

"On était en Facetime avec le président de la République. Il nous a dit qu’il était super content pour nous, qu’il était très fier, et qu’il allait nous accueillir à l’Elysée pour fêter ça comme il se doit", a révélé le judoka français, qui pourra ramener au palais de l’Elysée ces deux nouvelles médailles: sa quatrième breloque en individuel, le bronze chez les +100 kg, accompagnée de son 3e titre olympique.

Riner: "On ne pourra jamais oublier ça"

L’équipe de France, emmenée par Teddy Riner, le capitaine, et la formidable Clarisse Agbégnénou, qui s'est fait une place au sommet du judo français dans ces Jeux olympiques, a réussi un superbe exploit. Mais tout aurait pu s’arrêter dès les quarts de finale, et le jour de gloire ne jamais venir, alors qu'elle était menée 3-1 par Israël.

"C'était compliqué contre Israël, a reconnu Riner. C'était déjà compliqué pour moi, la nuit, car j'ai très peu dormi. J'ai eu de gros matchs et je ne me suis pas levé au mieux de ma forme. C'est un rêve qui devient réalité de battre les Japonais, ici au Japon, durant les Jeux olympiques de Tokyo. Je crois que l'on a réussi quelque chose de grand. Jamais on ne pourra oublier ça."

"Je suis vraiment fière de mon équipe. Certains n’ont pas eu la chance de monter sur le tapis, mais ils ont été présents pour l’équipe, rappelait pour sa part Amandine Buchard, qui ne sera pas montée sur le tatami. Ces JO me marqueront à vie. On sera unis à jamais, tous. Il est temps maintenant de bien fêter ça !"