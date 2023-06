Jeux Européens 2023: Marie Mané et Jean-Charles Valladont désignés porte-drapeaux

Du 21 juin au 2 juillet, la ville de Cracovie et la région de Malopolska (Pologne) accueilleront la 3e édition des Jeux Européens.

Ils seront 270 athlètes français à tenter de décrocher un quota pour les Jeux olympiques de Paris ou un titre de champion d’Europe. Au total, 29 disciplines seront disputées, 19 seront au programme des prochains JO.

Les Jeux Européens 2023 remettront des quotas olympiques dans 10 sports : natation artistique, boxe, breaking, canoë slalom, pentathlon moderne, plongeon, rugby, table tennis, tir et tir à l'arc. La compétition est aussi une manière pour les athlètes de se confronter au niveau international, à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris.

Marie Mané et Jean-Charles Valladont porte-drapeaux

Jean-Charles Valladont, vice-champion olympique de tir à l'arc aux jeux de Rio 2016 et Marie Mané, championne d'Europe de basket 3x3 seront les porte-drapeaux français lors de la cérémonie d'ouverture, le 21 juin. "C’est un grand honneur", confie l’archer.

"J’ai déjà fait 3 fois les Jeux olympiques, les Jeux européens aussi. Il y a une grande importance des compétitions sous la bannière CNOSF, on représente l’équipe de France en général, pas que notre discipline." Même satisfaction pour Marie Mané, qui a appris la nouvelle ce mercredi matin. "C’est la dernière compétition organisée par le CIO avant les Jeux. On sera quand même une délégation de 270 athlètes, donc c’est un honneur d’être porte drapeau."

Les athlètes à suivre

De grands athlètes français feront le déplacement en Pologne. Parmi eux, Enzo Lefort et Ysaora Thibus en escrime, Pauline Ferrand-Prévot en cyclisme, Estelle Mossely en boxe ou encore les frères Lebrun en tennis de table et les frères Popov en badminton.