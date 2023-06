Paris 2024: Mais où va passer la flamme olympique?

Le 23 juin, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, l’organisation des Jeux olympiques présentera le parcours complet de la flamme des JO de Paris 2024. Pendant plus de deux mois, 12.000 kilomètres, le relais de la flamme va traverser la France, sillonner des lieux emblématiques avant l’apothéose dans les rues de Paris le 26 juillet 2024.

Une flamme sur l’eau. A bord du Belem, la flamme olympique va réaliser un voyage de dix jours à travers la Méditerranée depuis la Grèce, où elle sera allumée le 16 avril 2024. L’entrée du trois-mâts dans le Vieux-Port de Marseille est prévue le 8 mai 2024. Suivra, une journée de fête comme annoncé par le maire de Marseille en mai dernier. A partir du lendemain, 10.000 porteurs vont se relayer jusqu’au 26 juillet 2024, date de la cérémonie d’ouverture. Une innovation est attendue dans ce parcours de la flamme, les relais collectifs. 3.000 porteurs sur les 10.000 seront en relais. L'arrivée de la flamme signe le début des Jeux olympiques sur notre territoire.

64 "territoires" traversés

La flamme olympique traversera au total 64 "territoires" français: 54 départements, 5 territoires outre-mer et 5 regroupements de territoires, des collectivités regroupées quand le département ne souhaitait pas payer les 180.000 euros demandés, par exemple l’alliance Libourne, Saint-Émilion et la métropole de Bordeaux. Après son arrivée à Marseille, la flamme prendra en premier les routes du sud de la France. Toulon, Nice, Toulouse, toutes ces grandes villes sont inscrites sur le plan de Paris 2024.

Au fil des 12.000 kilomètres, la flamme olympique fera étape à Montpellier, Sète et Millau le 13 mai 2024. La métropole de Montpellier espère par exemple associer le FISE, regroupement mondial des sports extrêmes (qui se termine normalement le 12) à cet événement. Avec ces 500.000 spectateurs et les sports urbains très représentés lors des Jeux, le symbole serait beau. La compétition pourrait donc être prolongée d’une journée pour être liée au passage de la flamme dans la région.

Chaque jour, un nouveau paysage, un nouveau département, une nouvelle histoire et des nouveaux porteurs. Le 22 mai, elle passera par sept communes de la Dordogne, et un final à Périgueux. Progressivement, le parcours se dessine, les Français peuvent déjà s’imaginer porter la flamme sur un tronçon par loin de chez eux. Une centaine de porteurs par jour devront se relayer pendant ces onze semaines. Ce premier mois de voyage sur le sol français se clôturera les 28 et 29 mai par des visites dans les départements de la Maine et Loire et de la Mayenne.

Un passage sur une planche de surf?

Le 2 juin, la flamme passera par les Deux-Sèvres puis sous la chaleur de l’été elle visitera le Doubs, le 25, Mulhouse et sa région, le 26 juin. Juillet sera la dernière ligne droite avant la cérémonie d’ouverture, programmée le 26 à 20h24. Tout doucement, au rythme de 4km/h, la flamme progressera vers la Capitale. La Seine-Maritime sera visitée le 5 juillet, puis l’Eure-et-Loir, le 7. Le 14 juillet, la flamme devrait s’inviter sur le traditionnel défilé, qui n’aura pas lieu sur les Champs-Elysées en raison de l’installation des sites olympiques. Avant d'apercevoir la lanterne dans le Val-d’Oise le 19 juillet.

Au cours de son périple, la flamme et sa caravane feront étapes dans 10 lieux emblématiques de l’histoire et du rayonnement de la France dans le monde. Le Mont-Saint-Michel, Verdun, le viaduc de Millau ou encore la maison de Robert Schuman, père de l'Europe, à Scy-Chazelles en Moselle. Paris 2024 souhaite aussi mettre à l’honneur les départements d’Outre-Mer, qui se sont portés candidats pour accueillir cette flamme olympique. La Guyane, la Martinique ou encore la Réunion verront le passage de la lanterne. Enfin, les images seront exceptionnelles lors de son passage en Polynésie, où auront lieu les épreuves de surf pour les JO. La flamme peut-elle passer dans le tube de Teahupo’o ? Tout au long du parcours, les surprises s'annoncent nombreuses.

Le lieu de l’embrasement encore secret

Elle passera aussi par Chamonix, La Baule, Saint-Etienne ou encore Reims. Des passages par la pointe de la Torche dans le Finistère et Brest sont aussi prévus. Le parcours précis, avec le détail des villes traversées, est encore mystère et sera dévoilé au grand public le 23 juin 2023. Deux autres mystères entourent encore ce dossier de la flamme olympique. Qui sera la dernière (ou les dernières) personnalité à porter la flamme vers la vasque olympique? Une première question qui entraîne une deuxième, où sera disposée la vasque olympique?

Avec une cérémonie à ciel ouvert sur la Seine, en plein cœur de Paris, le dispositif change d’une cérémonie classique dans un stade. Le lieu de l’embrasement de la vasque olympique est donc une nouvelle énigme.

Quelle sécurité pour le parcours de la flamme?

Il y a quelques semaines, RMC avait dévoilé le dispositif de sécurité autour de la flamme olympique. La sécurité est assurée par les services de l'Etat tout le long du parcours avec un double dispositif. Une bulle de sécurité du relais autour du relayeur est assurée par des forces de gendarmerie et police. Le jalonnement de l'itinéraire est assuré localement sous le contrôle des préfectures selon les secteurs. Selon nos informations, ces dernières semaines la sécurité de la cérémonie d’ouverture est souvent commentée, mais la sécurité du parcours de la flamme olympique est prise très au sérieux par les autorités. Avec le climat social en France, ces trois mois de festivité peuvent être le théâtre d’actions médiatiques. Certains policiers se souviennent encore de la traversée mouvementée de la flamme olympique en 2008 dans les rues de la capitale.

Dans un document interne dévoilé par RMC Sport, Gérald Darmanin avait indiqué aux Préfets: "En sus de la vigilance concernant les risques et menaces pesant sur ce type d’évènement, je vous demande d’avoir une attention particulière concernant les mouvements de contestations et de revendications susceptibles de faire émerger des actions à forte visibilité médiatique". Avant d’ajouter: "L’objectif est un niveau de sécurité optimal permettant de concilier l’aspect festif de l’événement et la prise en compte des risques et des menaces".