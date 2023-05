Jeux Olympiques : six places offertes par athlète et par session

Avec le début des Jeux olympiques de Paris 2024 en approche, le prix des places est au cœur de nombreuses polémiques.

Certains athlètes dont Jimmy Gressier se sont plaint du tarif ainsi que du système d’obtention assez complexe des places pour les Jeux olympiques de Paris 2024: "On doit passer par la billetterie comme tout le monde. Alors qu'on va représenter les couleurs de la France et de notre pays avait-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux le 15 mai dernier. Pour remédier au problème, Yann Cucherat, associé à l’Agence nationale du sport, a expliqué dans l’Equipe qu’"en plus des deux billets portés par le CIO, il y aura quatre billets gratuits par athlètes et par session." Si un compétiteur participe à plusieurs session (quart de finale, demi-finale, finale), il recevra automatiquement 6 places à chaque occasion.

Des prix exhorbitants

Après avoir pris connaissances des déclarations de Yann Cucherat, l’athlète olympique s’est une nouvelle fois exprimé: "C’est une bonne chose (que les joueurs reçoivent six places par session ndlr) car on représente notre pays et je trouve ça normal qu’on ait des places pour notre famille. Mais ça n’enlève rien sur le fait que les places soient quand mêmes très chères pour tout le monde et ça, je le conteste quand même." Les places pour l’athlétisme pouvaient atteindre les 950 euros.