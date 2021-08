Jeux paralympiques 2021: Kouakou décroche l’or en athlétisme

Charles-Antoine Kouakou a obtenu la médaille d’or au terme d’une superbe finale sur 400m T20, ce mardi, aux Jeux paralympiques 2021. Le para-athlète de 23 ans offre un sixième sacre à la délégation française de Tokyo.

Une dernière ligne de droite de feu pour s’ouvrir les portes du paradis. Charles-Antoine Kouakou a fait sensation en décrochant la médaille d’or sur 400m T20 (déficience intellectuelle), ce dimanche, aux Jeux paralympiques 2021 de Tokyo. Au terme d’une superbe course, le Français s’est imposé devant le Vénézuélien Luis Felipe Rodriguez Bolivar et le Britannique Columba Blango. Avec un chrono canon de 47’’63, soit une seconde de mieux que son record personnel. Après avoir signé le quatrième temps des séries, le para-athlète de 23 ans a su se sublimer pour aller chercher le premier titre du sport adapté français. Au bout de l’effort.

"Il y a beaucoup d’émotion. C’est la première fois que je fais les Jeux paralympiques et je remporte la médaille. J’ai envie de remercier ma famille, mes entraîneurs et saluer mes collègues de travail. Je vais chanter la Marseillaise pour fêter ça", a réagi le héros du jour au micro du CNOSF. Médaillé d’argent en juin dernier, lors des championnats d’Europe de Pologne, le licencié du club d’Anthony (Hauts-de-Seine) s’offre la plus belle victoire de sa jeune carrière. Il permet à la France d’obtenir sa 6e médaille d’or à Tokyo. La 33e en tout.

Jardinier le matin, sprinter l’après-midi

De bon augure à trois ans des Jeux paralympiques de Paris 2024. Un objectif déjà dans le viseur de Kouakou, également spécialiste du 100m et du 200m (deux distances absentes des Jeux paralympiques en catégorie T20).

"Je vais continuer à m’entraîner, bien comme il faut, en restant très sérieux", promet-il. En attendant, le champion paralympique va reprendre sa routine hebdomadaire, entre son emploi de jardinier pour l’Esat (Établissement et service d’aide par le travail) au Bourget (Seine-Saint-Denis) le matin et ses sessions d’entraînement l’après-midi.