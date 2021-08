Jeux paralympiques 2021: trois nouvelles médailles, total de Rio battu

Le cyclisme a apporté trois nouvelles médailles à l’équipe de France, ce mardi lors des Jeux paralympiques de Tokyo. La délégation compte désormais 31 breloques, total de Rio en 2016 battu (28).

Nouvelle médaille pour Léauté au contre-la-montre

En or sur la poursuite la semaine dernière et en argent au kilomètre, Alexandre Léauté a complété sa collection en décrochant la troisième place sur le contre-la-montre ce mardi sur le circuit du mont Fuji. Le Breton, victime d'un ennui mécanique dans la dernière côte, a bouclé les 24 kilomètres en 37'07''16. Il court en catégorie C2 (le cycliste souffre de paralysie modérée d'un membre inférieur ou a été amputé au niveau fémoral sans utilisation de prothèse).

"Malheureusement, aujourd’hui, j’ai joué de malchance avec mon plateau de devant qui a déraillé plusieurs fois. Mais je ne me cherche pas d’excuse. Les deux devant moi étaient plus forts. Je me suis un peu enflammé au départ. J’ai eu du mal à finir, je l’ai fait comme j’ai pu mais je pense que je peux me réjouir quand même de cette médaille de bronze." C'est l'Australien Hicks, l'homme qu'il avait battu en finale de la poursuite qui l'emporte en 34'39''78. Le Belge Vromant est en argent (36''11''79). Chez les femmes, Marie Patouillet (en bronze la semaine passée sur la poursuite) a pris la 4e place du contre-la-montre mais loin du podium. L'Allemande Brachtendorf, en bronze, est à plus de 2'30. La victoire revient à la Britannique Sarah Storey devant sa compatriote Crystal Lane-Wright.

Vergnaud en argent sur le contre-la-montre (catégorie H5)

Dans la catégorie H5 (cycliste paraplégique, amputé ou souffrant d’un handicap au niveau du moteur cérébral. Il court en position à genou), Loïc Vergnaud a obtenu la médaille d’argent après les 24km du parcours sur le circuit du mont Fuji. Vergnaud, 42 ans, a bouclé le CLM en 39’15’’ à une minute du Néerlandais Mitch Valize. C’est la 30e médaille française aux Jeux paralympiques.

"Je suis très content de cette deuxième place, s’est-il réjouit à l’issue de la course. J’ai été battu par un Néerlandais plus fort qui mérite sa victoire. Pour mes premiers Jeux, je suis super content. C’est l’aboutissement de cette année qui a été très bonne pour moi et j’espère continuer sur les prochaines courses. C’est l’objectif que je m’étais fixé il y a cinq ou six ans. Ça fait dix ans que je fais de la compétition et j’ai travaillé dur pour ça. J’ai eu le soutien de ma famille, de mes entraîneurs. C’est quelque chose que je vais aller fêter avec eux et je suis très fier." Vergnaud a perdu sa jambe droite sous le genou après un accident du travail à l’âge de 26 ans.

Jouanny également en bronze

Florian Jouanny a décroché la troisième médaille du jour, en bronze sur le contre-la-montre H2 (cycliste tétraplégique) en para-cyclisme (32'41''62). La deuxième place était à plus d'une minute pour l'Italien Mazzone. La victoire est revenue à l'Espagnol Garrote Munoz (31'23"53). "Je suis très satisfait, je visais une médaille sur trois épreuves. Objectif rempli. Il reste deux courses, ce ne sera que du bonus. Je suis aussi content pour Loïc (Vergnaud) pour sa belle médaille d’argent). Je me suis mis à bloc du début à la fin. J’ai tout donné, j’étais bien. " Toujours sur le contre-la-montre, Riadh Tarsim a terminé 10e en H3 cycliste paraplégique avec mobilité involontaire (H3).