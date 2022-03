Jeux paralympiques 2022: troisième médaille d’or pour Bauchet, belle dernière nuit des Bleus

Pour la dernière journée des Jeux paralympiques à Pékin, l’équipe de France a décroché deux nouvelles médailles. Arthur Bauchet a ramené un troisième titre sur le slalom, alors que Benjamin Daviet et Anthony Chalençon ont pris la médaille d’argent sur le relais en ski de fond.

Arthur Bauchet aura donc décroché le premier et le dernier des titres paralympiques de l’équipe de France à Pékin. Sacré en descente, il avait ouvert le compteur de médailles d’or il y a huit jours, avant d’y ajouter le super combiné. Il a conclu ses Jeux avec l’or en slalom (catégorie debout) la nuit dernière.

>> Jeux paralympiques 2022: les infs et résultats en direct

"C’est vraiment fou, c’est magique de faire cette médaille sur le dernier jour, a-t-il réagi. J’ai commencé les Jeux en beauté, je les termine en beauté. J’ai carrément changé de statut pendant ces Jeux. Je prends tellement de plaisir dans le ski que je m’éclate, je vis ma meilleure vie."

Bauchet décroche au total sa quatrième médaille des Jeux, puisqu’il avait aussi pris le bronze sur le slalom géant. Il est l’athlète français qui repart de Pékin avec le plus de titres et sera d’ailleurs le porte-drapeau de la délégation tricolore lors de la cérémonie de clôture.

4e médaille pour Davet lors de ces Jeux

Benjamin Daviet et Anthony Chalençon, eux aussi, ont conclu leurs Jeux avec une médaille, sur le relais en ski de fond. Titrés à Pyeonchang en 2018, ils ont cette fois été devancés par l'équipe ukrainienne.

Benjamin Daviet termine ces Paralympiques avec quatre médailles (autant que Bauchet) : deux en or et deux en argent. L’équipe de France, elle, termine quatrième du classement des médailles avec sept titres et douze breloques, derrière la Chine, l’Ukraine et le Canada.