Jeux paralympiques de Pékin 2022 en direct: suivez la cérémonie d'ouverture en Chine

Benjamin Daviet est arrivé au stade où se déroulera la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Pékin. Le skieur français est impatient de débuter ses troisième Jeux et de porter haut les couleurs de la France.

"C'est vraiment incroyable de voir le Nid d'oiseau en vrai, c'est merveilleux. Je n'ai pu le voir qu'à la télévision avant, s'est entousiasmé le porte-drapeau de la délégation tricolore ce vendredi à Pékin. C'est vrai qu'il est vraiment immense, il est magnifique. J'ai hâte de rentrer dedans. On voit qu'avec les autres nations cela commence à se chauffer et qu'il commence à y avoir de l'ambiance un peu partout à l'extérieur. On est tous très heureux et on a vraiment envie de faire le show et de rentrer dans le stade. Je suis très fier."

Valentin Jamin à Pékin