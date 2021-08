Jeux paralympiques: la délégation afghane ne pourra pas se rendre à Tokyo

En raison de la situation dans le pays et de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, les athlètes afghans devant concourir lors des prochains Jeux paralympiques (24 août au 5 septembre) ne pourront pas se rendre à Tokyo, a annoncé lundi le Comité international paralympique (CIP).

Deux sportifs seulement font partie de cette délégation : Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli, engagés en taekwondo. Khudadadi, 23 ans, aurait été la première femme à représenter l'Afghanistan à des Jeux paralympiques, mais les talibans, opposés par principe à ce que les femmes aillent à l'école, travaillent ou fassent du sport, ont pris Kaboul dimanche.

Une situation de chaos à Kaboul

Selon un porte-parole du CIP, Craig Spence, "à cause de la situation très grave dans laquelle se trouve le pays, tous les aéroports sont fermés et il leur sera impossible de partir pour Tokyo". L'armée américaine tentait lundi de sécuriser l'aéroport de Kaboul pour que des milliers de ressortissants étrangers et afghans puissent s'échapper.

Aucun commentaire n'a été fait sur une aide éventuelle du CIP aux athlètes paralympiques afghans. "Nous espérons que l'équipe et son encadrement vont rester en sécurité pendant cette période difficile", a simplement indiqué Craig Spence.

Il y a une semaine, sur le site officiel du CIP, le chef de délégation afghan Arian Sadiqi espérait que ces Jeux paralympiques puissent permettre de faire passer un message d'espoir : "Les Jeux sont très importants pour nos athlètes et le mouvement paralympique en Afghanistan parce que ces para-athlètes sont des modèles. Leur présence à Tokyo encouragera et motivera d'autres personnes handicapées à participer au parasport et à conduire le mouvement (...) Je crois fermement qu'à travers le mouvement paralympique et les Jeux paralympiques, nous pouvons tous exprimer et transmettre un message de coexistence, pour maintenir et chérir la paix alors que les querelles et les sentiments négatifs détruisent l'humanité."