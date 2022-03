Jeux Paralympiques: malgré le contexte, les Ukrainiens brillent sur les épreuves de biathlon

Alors que leur pays est attaqué par la Russie et qu’ils ont connu les pires difficultés pour arriver à Pékin, les biathlètes ukrainiens brillent. Ils comptent déjà seize médailles…

Du jaune et du bleu, partout. Depuis le début des Jeux Paralympiques d’Hiver, les para-biathlètes ukrainiens occupent les premières places de manière impressionnante : seize médailles en douze courses. Et à trois reprises, le podium était 100% ukrainien.

Mieux encore, ce mardi, les garçons ont pris les cinq premières places sur le 10km catégorie déficient visuel ! "Cette médaille est à ceux qui protègent nos villes", avait lancé Vitalii Lukianenko, 43 ans, après sa victoire samedi. Le champion paralympique du sprint debout Grygorii Vovchynskyi parlait lui d’une breloque "pour la paix en Ukraine, pour les gens en Ukraine."

"Les médailles n'ont aucune importance, quand on voit ce que vivent nos proches et les gens qui ont déjà souffert de la guerre" lançait une autre médaillée, Oksana Shyshkova.

Les coulisses de l'arrivée des Ukrainiens à Pékin

Tous disent penser à leurs familles, évoquent leurs appels avec leurs proches, parfois en danger, à plus de 6000 kilomètres. Et lors de chaque médaille, la délégation ukrainienne sort ostensiblement ses grands drapeaux jaune et bleu avec fierté.

Les voir performer ainsi n’est pas une surprise en soi: l’Ukraine était la deuxième nation en biathlon il y a quatre ans, derrière… le comité olympique russe, banni des Jeux.

Mais ils auraient pu craquer vues les conditions pour venir à Pékin. Arrivés deux jours avant le début de la compétition, les Ukrainiens ont dû faire un long et périlleux trajet en bus, puis s’adapter au fur et à mesure de l’avancée de la guerre. Ils ont roulé jusqu’en Italie, en passant par la Pologne ou la Slovaquie, pour rejoindre une partie de l’équipe et se retrouver enfin au complet. Avant de s’envoler pour Pékin et occuper, malgré le contexte, le devant de la scène sportive.