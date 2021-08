JO 2020 (Basket): Valériane Ayayi Vukosavljevic a disputé la compétition enceinte

Valériane Ayayi Vukosavljević, qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, a révélé être enceinte durant la compétition. Dans une interview accordée à France Info, la championne de France explique pourquoi elle n’a pas dévoilé sa grossesse.

Quelques jours après avoir remporté la médaille de bronze contre la Serbie, 91-76, lors des Jeux olympique de Tokyo avec l'équipe de France, l’ailière Valériane Ayayi Vukosavljević révèle sur ses réseaux sociaux être enceinte de trois mois et demi.



Pour France Info, elle explique pourquoi elle a gardé secret sa grossesse sauf à trois coéquipières qui ont eu la chance d’être dans la confidence. "Seules trois d'entre elles étaient dans la confidence. D'ailleurs, il y a eu des moments où on a bien rigolé. Les autres filles savaient que j'avais des projets juste après les Jeux. Mais dès qu'on en parlait, j'esquivais un peu le sujet", dit-elle.



"J'avais peur que des coéquipières, ou même des adversaires, agissent différemment avec moi sur le terrain, sous prétexte que j'étais enceinte. Je n'aurais pas trouvé cela super fair-play. Concernant les médias, je ne voulais simplement pas avoir à répondre à des questions autres que sur le basket, sachant que sur le plan médical tout était bien géré. Je ne souhaitais pas que ce soit un évènement dans l'évènement. Nous avions des gros objectifs et pour le bien de l'équipe, c'était mieux comme ça.", ajoute Valériane Ayayi Vukosavljević.

Une saison exceptionnelle

Cette année, la Française a remporté le titre de champion de France avec Basket Landes, vice-championne d’Europe et médaillé de bronze avec l’équipe de France. Une performance exceptionnelle pour Valériane Ayayi Vukosavljević, qui a disputé les deux compétitions internationales en étant enceinte.