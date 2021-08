JO 2021 (athlé): grosse déception avec l’élimination de Belocian sur 110m haies

Wilhem Belocian a été éliminé dès les séries du 110m haies des Jeux olympiques 2021. Le Français est parti à la faute et n’a pas fini sa course. Interrogé par RMC après ce cuisant échec, le sprinteur a accusé le coup.

Terrible désillusion pour l’athlétisme français. Huitième mondial au moment d’arriver aux Jeux olympiques 2021, Wilhem Belocian nourrissait de grands espoirs à Tokyo. A 26 ans, le podium semblait même jouable pour le sprinteur guadeloupéen. Hélas! Trois fois hélas! Le rêve olympique de Wilhem Belocian a tourné court avec une élimination dès les séries du 110m haies.

"Sur le coup je suis encore à chaud et il n’y a rien qui sort. Je n’y crois toujours pas, a réagi le hurdler tricolore au micro de RMC. Je ne sais… C’est compliqué, c’est dur."

Belocian sans voix mais très touché

Dans une excellente forme avant ces JO, Wilhem Belocian a eu du mal à débriefer sa course, pris par l’émotion. Si Eurosport, a expliqué qu’il avait souffert d’une bursite ces dernières semaines et n’a que peu couru depuis son arrivée au Japon, lui a insisté sur la faute commise pendant sa série.

"Je suis très touché, ce sont les Jeux olympiques. C’est mon rêve que je suis gosse, a encore regretté l’athlète tricolore. A chaque fois j’arrive et… Rio je me fais éliminer en séries sur un faux-départ. Là je prends quand même le départ de la course mais je ne finis pas la course parce que je fais une faute. Cela me déséquilibre et je ne peux plus continuer. Je ne sais pas du tout… pffff… Je n’ai pas les mots, je suis désolé."

Belocian: "C’est complètement foiré"

A seulement 26 ans, l’avenir s’annonce toujours aussi radieux pour Wilhem Belocian. Mais pour le moment, le sprinteur a du mal à encaisser son échec olympique particulièrement frustrant.

"J’étais régulier dans les performances et c’est ça le plus frustrant, a encore estimé Wilhem Belocian. J’étais régulier, j’étais bien et arrivé ici je passe à côté. C’est complètement foiré. J’ai foiré parce que je suis quand même exigeant et ne peux pas m’arrêter en séries des Jeux olympiques. Ce n’est pas possible."

Bonne nouvelle pour le clan français, Aurel Manga a brillamment décroché son billet pour les demi-finales en finissant premier de sa série en 13''24, nouveau record personnel.

Pas de problème non plus pour le troisième représentant bleu sur le 110m haies. Pascal Martinot-Lagarde a lui aussi rejoint les demi-finales prévues ce mercredi au stade olympique de Tokyo. Wilhem Belocian, lui, devra attendre une potentielle revanche dans trois ans à Paris.