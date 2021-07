JO 2021 (athlé) : l’émouvant soulagement de Vicaut après les séries du 100m

Jimmy Vicaut s’est hissé en demi-finales du 100m après avoir réalisé le 2e temps de la première série ce samedi, aux Jeux olympiques de Tokyo. A chaud, et ému, le sprinteur français s’est dit sur RMC libéré par sa course.

Deux ans que Jimmy Vicaut n’était pas allé aussi vite... Le sprinteur français n’a pas manqué son entrée en lice sur 100m aux Jeux olympiques de Tokyo. Présent ce samedi dans la première série, il a couru en 10’’07, se plaçant en 2e position derrière l'Américain Ronnie Baker (10’’03). Une 2e place synonyme de qualification pour les demi-finales, programmées dimanche. "Enfin, s’est exclamé le recordman d’Europe en arrivant au micro de RMC. C’est pas possible !"

En améliorant sa meilleure performance de la saison d’un dixième, c’est peu dire que Jimmy Vicaut s’est rassuré. "Déjà, je suis content d’être là, il faut le dire, poursuit-il, vraiment heureux. J’adore la culture japonaise. J’avais hâte d’être ici. Je ne pouvais pas les louper (les Jeux)."

"Merde, ça ne descendait pas quoi !"

Mais si l’athlète de 29 ans savoure son 100m, c’est surtout parce qu’il est passé par tous les stades depuis de longs mois entre chronos décevants, blessures, Covid et coup de mou sur le plan mental. "Même avec tout ce qu’il s’est passé, je devais être là, clâme-t-il, ému. Je suis vraiment content, c’est un soulagement. Merde, ça ne descendait pas quoi ! Frustré, je ne prenais pas de plaisir à l’entraînement. Il n’y avait pas de plaisir. Je sais que je suis en forme. Il fallait que chrono descende un peu pour que ça me rassure. Je suis vraiment content. Maintenant, on verra demain (dimanche). L’objectif était de passer au moins les séries. Avant, je me fixais des objectifs tellement hauts que mon corps n’arrivait pas à suivre. Il fallait que je me détende."

"Ça fait un petit moment que j’ai cette boule au ventre"

Et Jimmy Vicaut de poursuivre presque comme s'il était sur le divan : "Ça fait un petit moment que j’ai cette boule au ventre. Je me mets tellement la pression que je ne prends pas de plaisir et que je n’avance pas. Bobo par ci, bobo par là… Ce sont des petits bobos mais tu perds du temps. C’est relou, c’est chiant. Tu es encore plus frustré. Tu te dis, 'je fais tout ça, je lâche ma famille pour aller aux Etats-Unis, je lâche mon enfant...'. C’est dur quand même ! J’ai envie d’être récompensé. Mais il y a une manière de le faire. J’ai sauté les étapes en mode 'je vais courir vite' parce que je sais que je cours vite à l’entraînement donc je dois courir vite en compétition. Alors que pas du tout en fait." Enfin libéré, Jimmy Vicaut ? Le sprinteur tricolore tentera de créer l’exploit en décrochant une place en finale du 100m ce dimanche.