JO 2021 (athlé): superbe doublé pour Thompson-Herah, sur 100 et 200m

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a remporté le 200m des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, avec le deuxième chrono le plus rapide de l'histoire en 21''53. Elle est la première femme à réussir le doublé 100 et 200m sur deux éditions consécutives des JO.

Ce mardi, Elaine Thompson-Herah a remporté le 200m des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, quelques jours après le 100m et confirme sa suprématie dans les épreuves reines. Elle a devancé la sensation namibienne Christine Mboma, âgée de 18 ans et l'Américaine Gabrielle Thomas, qui a pris la 3e place.



Thompson-Herah confirme qu'elle est à 29 ans la meilleure sprinteuse du monde depuis cinq ans. Elle est la première femme à réussir le "double-double" 100 et 200m sur deux éditions consécutives des Jeux olympiques. Après avoir établi le 2e chrono le plus rapide de l'histoire sur 100 m, elle a récidivé sur 200m avec le temps de 21''53, à 19 centièmes du record de l'Américaine Florence Griffith-Joyner établi aux Jeux de Séoul en 1988, qui paraît de moins en moins intouchable.

La Jamaïque domine le sprint féminin

Dans son histoire, la Jamaïque a remporté 58 médailles olympiques dont 52 en athlétisme : 27 breloques du côté féminin et 25 pour les hommes. Les six autres ont été remportées en boxe (1), gymnastique artistique (1), judo (1), plongeon (1) et natation (2).



Depuis le début des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, la Jamaïque a remporté 5 médailles : 2 en or, une en argent et deux en bronze. Toutes en athlétisme dont un triplé historique lors du 100m féminin.