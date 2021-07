JO 2021 (aviron): Leur "plus mauvaise course", le pantalon à l'envers, Boucheron et Androdias savourent l'or

Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont ramené ce mercredi une huitième médaille à la France lors des JO de Tokyo 2021, la troisième en or à l'occasion du deux de couple en aviron. La paire a admis pourtant avoir réalisé sa plus "mauvaise course" de la semaine, malgré un record olympique à la clé.

Favoris pour la médaille d'or en deux de couple en aviron, Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont tenu leur rang ce mercredi, pour offrir une 8e médaille à la délégation française. La paire tricolore a même battu le record olympique, pour le troisième titre des Bleus depuis le début de ces JO de Tokyo 2021.

"Le pantalon à l'envers sur le podium"

Au terme d'un final renversant face aux Néerlandais (+0"20), Androdias et Boucheron n'ont eu que quelques minutes pour savourer, avant de recevoir leur médaille. "C'est horrible en fait. On arrive sur le ponton, on ne parvient même pas à marcher et il faut qu'on se change tout de suite. On a soif, avec le masque en plus on a du mal à respirer. Mais quand tu es champion olympique, tu t'en tapes", a lâché Hugo Boucheron à RMC.

"J'ai le pantalon à l'envers sur le podium, je ne sais pas si ça se voit, a noté lui non sans humour Matthieu Androdias pour RMC. J'ai la braguette derrière, je suis sur un nuage. C'est énorme, la Marseillaise nous a mis un gros coup." Les deux rameurs, qui ont réalisé plusieurs erreurs durant la course, ont même avoué ne pas avoir compris tout de suite que la victoire leur revenait.

La collection est désormais complète pour la paire Androdias-Boucheron, déjà double championne d'Europe (2018, 2021) et championne du monde (2018). En 2016 à Rio, le duo avait pris la 6e place en finale. "On a tout fait au physique, c'est la plus mauvaise course de la semaine sans doute mais on a tout balancé", a commenté Boucheron sur France Télévisions quelques instants après le titre. Une course "éloignée" de ce qu'ils avaient imaginé mais qui leur permet tout de même d'être sur le toit de leur discipline.