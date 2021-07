JO 2021: Althéa Laurin en bronze au taekwondo, tout a commencé par une erreur

Si Althéa Laurin, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, est tombée amoureuse du taekwondo quand elle était petite, c’est un peu par hasard. La rencontre avec son sport de prédilection est le fruit d’un malentendu.

C’est la belle surprise du jour. La jeune Althéa Laurin, qui n’était pas forcément programmée pour briller aux Jeux olympiques de Tokyo, va quitter la capitale nippone avec la médaille de bronze autour du cou, chez les 67 kg. Un clin d'œil du destin pour celle qui a débuté le taekwondo sur un quiproquo, alors qu’elle était censée faire du karaté. Un problème dans une file d’attente l’a orientée vers le taekwondo.

"Je ne me suis pas trompée de file, j’ai demandé à une personne de me mettre dans la file du karaté. Et finalement, la personne a dû mal comprendre et m’a mise dans celle du taekwondo, a-t-elle raconté ce mardi sur RMC. Depuis, je n’ai pas quitté ce sport. Il y avait un très bon feeling et ce feeling est resté." L’erreur de parcours l’a mise sur la bonne voie, celle qui pourrait la conduire vers l’or à Paris, en 2024.

Laurin: "De bon augure pour la suite"

"Je l’ai toujours eu dans un coin de ma tête, parce que c’est l’olympiade sur laquelle j’étais prévue, a-t-elle expliqué. Mais comme dans tout sport, rien n’est joué, et il faut se remettre au travail pour pouvoir accomplir de grandes choses." Battue en demi-finales dans sa catégorie, alors qu’elle visait déjà le graal ce mardi, la placide et longiligne athlète française au visage longtemps fermé a fini par savourer.

"Je commence à réaliser ce qu’il s’est passé, a-t-elle confié, laissant deviner un sourire de satisfaction. A chaud, quand on est focus sur l’or, on ne se sent pas bien quand il faut combattre pour la médaille de bronze. Et puis quand on l’obtient, on est satisfait. Je me suis rendue compte que je disputais ma première olympiade, à 19 ans, que j’avais passé une très belle journée. C’est de bon augure pour la suite."