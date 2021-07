JO 2021 (basket): comment les Américains ont réagi après la défaite face aux Bleus

Favoris pour la médaille d’or du tournoi olympique de basket, les Etats-Unis ont chuté d’entrée face à l’équipe de France (83-76) dimanche à la Super Arena de Saitama de Tokyo. Un revers qui n’inquiète pas le camp US mais davantage les médias.

Team USA tombe de haut. Archi-favoris pour le titre olympique, les USA, en quête d’une 4eme médaille d’or consécutive, ont déjoué dimanche face à l’équipe de France. Bien que privés de leurs plus grandes stars, les Américains ont été battus 83-76 pour leur entrée en lice dans le tournoi dimanche. Malgré ce revers contrariant, ils ne voulaient pas dramatiser davantage la situation avant un 2eme rendez-vous mercredi face à l’Iran.

Lilliard : "On s’est juste compliqué la vie au lieu d’être ce que nous sommes, les meilleurs joueurs de NBA"

"Lorsque vous perdez un match, vous n'êtes pas surpris. On est déçu. Je ne comprends pas le mot "surpris", a réagi, un poil agacé, l'entraîneur US Gregg Popovich en zone mixte. C'est une sorte de mépris de l'équipe française, comme si nous étions censés les battre de 30 points. C'est une sacrée équipe. C'est l'équipe de France, avec un grand staff technique, des joueurs talentueux dont certains évoluent en NBA. Je ne vois pas où on peut y voir une surprise. Sur les 40 minutes de la rencontre, ils ont mieux joué que nous." Alors que Draymond Green appelle à l’unité ("on doit rester uni"), Damian Lillard, bombe toujours le torse : "On s’est juste compliqué la vie au lieu d’être ce que nous sommes, les meilleurs joueurs de NBA."

L'inquiétude de la presse

Cette défaite des USA contre la France qui met fin à une série de 25 victoires de suite, interroge outre-Atlantique. Pour Chris Mannix, journaliste pour Sport Ilustrated, "la surprise n’est pas le revers de Team USA mais que tout le monde ait été surpris que cela se produise." Et le reporter de poursuivre : "Team USA n’est pas le favori pour la médaille d’or, il ne l’a jamais été. Aussi bonne que soit l’équipe de basket menée par Kevin Durant, Damian Lillard et Jayson Tatum, ce n’est pas une équipe. Pas encore en tout cas. C’est une addition de grands joueurs qui ne savent toujours pas comment jouer ensemble. Et ils n’ont peut-être pas assez de temps."

Les médias américains se demandent si Team USA ramènera l’Or de Tokyo et ils redoutent même un scénario comme les Jeux d’Athènes en 2004. Avant le match de dimanche, c’était en Grèce que les Américains avaient connu leur dernière défaite aux Jeux olympiques (89-81 contre l’Argentine, future championne olympique). Il y a 17 ans, les Etats-Unis n’étaient pas arrivés avec une équipe bis. Tim Duncan, Allen Iverson, LeBron James, Amar’e Stoudamire, Dwayne Wade étaient présents. Ces additions de stars avaient donné un collectif catastrophique.

Outre la défaite inaugurale contre la France, la presse américaine voit d’autres points de similitudes avec Athènes 2004. Deux ans avant, les Américains avaient fini 6ème des Championnats du monde organisés à domicile à Indianapolis. Les stars NBA de l’époque avaient boudé la compétition puisque ni Kobe Bryant, ni Shaquille O’Neal, ni Tim Duncan étaient là. Désastre au Mondial 2002 comme le désastre au Mondial 2019 car les USA ont été battus par la France en quart de finale avec là aussi peu de stars.

La crainte de revivre 2004 est bien présente dans les esprits. Cet échec cuisant avait donné naissance à l’équipe de la rédemption quatre ans plus tard (The Redeem Deam) qui remporta l’Or à Pékin avec Kobe Bryant, LeBron James, Jason Kidd, Chris Paul.