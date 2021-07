JO de Tokyo (Basket): Popovich pas surpris par le niveau des Bleus, "c'est une sacrée équipe"

Le coach des Etats-Unis Gregg Popovich, comme il l'avait fait en 2019, a rendu hommage à l'équipe de France, tombeuse du Team USA pour son entrée en lice aux Jeux olympiques de Tokyo, ce dimanche.

L'entraîneur américain Gregg Popovich a salué la performance de l'équipe de France de basket, victorieuse contre les Etats-Unis (83-76) dimanche aux Jeux de Tokyo, refusant l'idée qu'on puisse être "surpris" par ce résultat car cela consisterait à afficher du "mépris" envers les Français.

"Lorsque vous perdez un match, vous n'êtes pas surpris. On est déçu. Je ne comprends pas le mot 'surpris'. C'est une sorte de mépris de l'équipe française, comme si nous étions censés les battre de 30 points. C'est une sacrée équipe", a déclaré Popovich en réponse à une question d'un journaliste en conférence de presse.

"C'est l'équipe de France, avec un grand staff technique, des joueurs talentueux dont certains évoluent en NBA. Je ne vois pas où on peut y voir une surprise. Sur les 40 minutes de la rencontre, ils ont mieux joué que nous", a-t-il martelé.

Popovich: "En tirer des leçons"

Les Etats-Unis qui briguent un quatrième sacre olympique d'affilée, étaient devant au tableau d'affichage en première période, leur avance culminant à 10 points juste avant la pause, avant de s'effondrer au troisième quart-temps (25-11). Lors des dix dernières minutes, ils ont repris la main au score, pour la re-perdre dans le money-time.

"Les Français ont été plus consistants des deux côtés du terrain, ils ont fait un gros boulot. Si notre but est d'avancer, il faudra l'être autant qu'eux. On a mené deux fois de neuf points et une fois de dix points. Mais on a commis trop d'erreurs, on a manqué de mouvement, on a raté des shoots. On doit comprendre pourquoi, en tirer des leçons et travailler", a appelé Popovich.

La réaction d'orgueil de Team USA est attendue mercredi face à l'Iran, équipe présumée la plus faible du groupe A. Une victoire s'impose pour faire enfin un premier pas vers les quarts de finale.