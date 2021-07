JO 2021: comment les centaines de chevaux ont été acheminés jusqu’à Tokyo

Comme les cavaliers, les chevaux aussi n’échappent pas à un très long voyage jusqu’au Japon en vue des épreuves équestres des Jeux olympiques de Tokyo 2021.

"Pendant cette période, il n'y a jamais autant de chevaux dans les airs." Interrogé par L’Equipe, Xavier Goupil, vétérinaire de l'équipe de France de concours complet, s’amuse de ce petit événement qui a lieu tous les quatre ans. Avec la préparation des Jeux olympiques 2021 au Japon dont le coup d'envoi sera donné vendredi, les chevaux, comme les cavaliers, ont droit, eux aussi, à un très long périple en avion jusq'au pays du Soleil Levant. Alors que les épreuves équestres débutent dès samedi avec le dressage, les premiers équidés sont déjà arrivés à Tokyo après avoir décollé de Liège. Car pour les équipes européennes, c’est de la cité belge que tout commence.

Un vétérinaire et un groom pour les rassurer

La compagnie aérienne Emirates réalisera en tout huit vols avec à bord un total de 247 chevaux. Le premier qui réunissait 36 chevaux de dressage est parti le 15 juillet. Avant d’être amenés jusqu’à l’avion, les chevaux logent dans un hôtel particulier au sein même de l’aéroport. Lors des vols et après avoir passé une batterie de tests médicaux, les équidés sont installés dans des boxes spécialement conçus pour eux (deux par palettes). Des vétérinaires font le voyage afin de s’assurer que les chevaux sont bien soignés, nourris et abreuvés jusqu’à l’aéroport Haneda, via une escale à Dubaï. Une présence rassure (un peu) les cavaliers : "Ma jument n'a jamais voyagé mais c'est un passage obligé, admet Thomas Carlile dans le quotidien sportif. Il y a toujours des appréhensions car je ne serai pas dans l'avion avec elle. Je la confie au vétérinaire en qui j'ai confiance et un groom de l'équipe."

Le pic d'anxiété avant l'embarquement

Ce groom est la personne qui s’occupe du cheval au quotidien et qui, lors de ce type de périple, le rassure. Mais étrangement, l’anxiété est moins présente pendant le vol ou au décollage qu’avant l’embarquement. "Les chevaux sont transportés jusqu'au pied de l'avion dans leur boxe mobile ; ces boxes sont ensuite mis sur des rails puis montés sur une plateforme. Ce qui les impressionne est de voir une plateforme monter à cinq mètres de hauteur. Une fois dans l'avion, ils sont comme dans un camion", explique le vétérinaire Xavier Goupil. Après le décollage et la vitesse de croisière atteinte, les chevaux boivent et sont nourris avec du foin. Pour eux, le plus dur est passé... jusqu'au voyage retour.