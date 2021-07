JO de Tokyo 2021 en direct : toutes les infos sur les Jeux olympiques

Les "proches contacts" d'un cas positif au Covid-19, comme l'équipe sud-africaine de football, aux JO de Tokyo doivent à la fois être mis à l'écart et continuer à pouvoir s'entraîner, a expliqué lundi le CIO. A quatre jours de l'ouverture des Jeux, l'instance internationale et les organisateurs sont confrontés à un défi inédit: concilier la sécurité sanitaire de ce rendez-vous planétaire, dans un Japon peu vacciné et inquiet des risques de contamination, avec le maintien de son équité sportive. Or si la mise à l'isolement des participants testés positifs au coronavirus ne suscite aucun débat, à l'image de deux footballeurs sud-africains dimanche et d'un de leurs accompagnants dès samedi au Village olympique, le traitement des "cas contacts" est plus délicat. Lundi, dans leur bilan quotidien des cas de Covid-19, les organisateurs ont ainsi révélé que "21 personnes" étaient considérées comme des "contacts proches" de ces trois membres de la délégation sud-africaine, soit très probablement leurs coéquipiers. "L'objectif est de créer les conditions" pour que ces sportifs, à quelques jours de leur entrée en lice, "puissent faire le minimum dont ils ont besoin pour se préparer", a expliqué à la presse Pierre Ducrey, directeur adjoint des Jeux au sein du CIO.