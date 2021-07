JO 2021 (escrime): la belle revanche de Brunet en bronze au sabre

La sabreuse Manon Brunet, 4e à Rio en 2016, a décroché le bronze, ce lundi à Tokyo, offrant ainsi la cinquième médaille à la France dans ces Jeux Olympiques 2021.

Elle a fini en larmes, comme après sa demi-finale, mais l’émotion était complètement différente. Cinq ans après son crève-cœur de Rio, où elle avait terminé à la quatrième place au Brésil, l’escrimeuse Manon Brunet a décroché la médaille de bronze au sabre, la cinquième pour la France depuis le début de ses Jeux Olympiques 2021. Pour le match de la 3e place, elle a dominé la Hongroise Anna Marton (15-6).

>> JO 2021: les infos en direct

La Rhodanienne n’avait jamais battu Marton en compétition mais est apparue sans complexes sur les pistes tokyoïtes. D’entrée, elle a pris à sa gorge son adversaire, déstabilisée par son agressivité, et a viré en tête (8-2). Elle a ensuite assuré dans la deuxième partie et a arraché son casque de joie, pour célébrer le plus beau moment de sa carrière.

Elle a vaincu ses démons

Dans ce match, Brunet se battait aussi contre ses démons : dans la même position en 2016, elle avait fini à la pire position possible après avoir perdu d’un point en demi-finale. Le sceptre de ce match est forcément venu la hanter à l’issue de sa frustrante demi-finale de ce lundi, où elle s’est inclinée contre la Russe Sofia Pozdniakova (15-10). Elle avait alors quitté la piste en larmes, persuadée qu’elle "n’arriverait pas" à se ressaisir. Elle s’est prouvée le contraire.

Ce podium olympique vient récompenser la régularité de Brunet, 25 ans, n°3 mondiale cette saison. Au cours de sa carrière, elle a déjà remporté une manche de Coupe du monde à cinq reprises et a multiplié les bons résultats par équipes, avec un titre de championne du monde en 2018. Sa superbe performance en individuel devrait lui donner envie de faire coup double : ses coéquipières compteront sur elle pour une nouvelle médaille, samedi.