JO 2021, football: des blessés, un nul face à l'Égypte... l'Espagne rate son entrée

Grande favorite du tournoi olympique de football, l'Espagne a concédé le match nul pour son premier match des JO 2021 face à l'Égypte, ce vendredi à Sapporo (0-0), malgré une nette domination. Oscar Mingueza et Dani Ceballos sont sortis sur blessure.

C'est un début de tournoi à oublier pour l'Espagne. Engagée face à l'Égypte ce jeudi dans le dôme de Sapporo pour son tout premier match des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, la Roja a concédé un match nul malgré une importante domination. Comme sa grande sœur pendant l'Euro 2021, l'équipe d'Espagne olympique a eu le ballon (62% de possession) et s'est procurée le plus d'occasions (10 tirs à 3).

Mais rien n'y a fait. La défense égyptienne n'a pas cédé et l'Espagne repart de ce match avec un petit point et quelques doutes avec les blessures d'Oscar Mingueza et Dani Ceballos. Le premier est sorti au bout de vingt minutes de jeu tandis que le second a cédé sa place à la mi-temps, touché à une cheville, sans que l'on sache si les deux pourront poursuivre ces Jeux.

>> JO 2021: les infos en direct

Un rebond attendu dès dimanche face à l'Australie

Pour l'équipe d'Espagne, ce match nul est une déception, tant la Roja est favorite dans la compétition. Un règlement oblige les clubs de Liga à céder au moins un joueur à la sélection olympique, ce qui permet à l'Espagne d'aligner un onze bien plus compétitif que celui de la France ou d'autres équipes.

Parmi les titulaires ce jeudi, on retrouvait ainsi Unai Simon, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal, qui ont atteint les demi-finales de l'Euro 2021 avec l'Espagne début juillet. Malgré ce match nul, les chances de qualification de la Roja pour les quarts de finale ne sont pas remises en question. L'Espagne devra cependant réagir dimanche lors de son deuxième match face à l'Australie, avant d'affronter l'Argentine mercredi prochain.