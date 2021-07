JO 2021: les gymnastes allemandes abandonnent le justaucorps pour la combinaison

Comme prévu, les gymnastes allemandes ont participé aux qualifications des Jeux de Tokyo 2021 dans une tenue différente de celle des autres athlètes, choisissant une combinaison plutôt que le traditionnel justaucorps.

Les gymnastes allemandes ont pris part ce dimanche aux qualifications des Jeux olympiques de Tokyo en combinaison, comme elles l'avaient déjà fait lors des derniers championnats d'Europe en avril dernier, revendiquant la nécessité d'être à l'aise pour pratiquer leur sport.

Elisabeth Seitz, Sarah Voss, Pauline Schaefer-Betz et Kim Bui sont arrivées au dernier tour qualifications en arborant une combinaison rouge et blanche, recouvrant les jambes et bras. À Bâle, en avril dernier, elles avaient déjà choisi de revêtir une combinaison plutôt que le traditionnel justaucorps, ce qui est autorisé par la Fédération internationale de gymnastique (FIG).

La combination utilisée par l'Allemagne lors des Jeux de Tokyo 2021 © AFP

"Un signal important" lancée par Seitz, médaillée mondiale

L'idée est de "se sentir bien et de rester élégante", avait expliqué Sarah Voss (21 ans) sur son compte Instagram. "Quand la puberté a commencé, quand j'ai eu mes règles, j'ai commencé à me sentir de moins en moins à l'aise", avait-elle détaillé aussi auprès de la chaîne de télévision allemande ZDF. "Petite fille je ne voyais pas la tenue serrée comme un gros problème", avait-elle dit.



Pour sa part, Elisabeth Seitz avait fait état, sans entrer dans les détails, des nombreuses photos de jeunes filles gymnastes circulant sur internet qui attiraient selon elle beaucoup de monde et pas seulement les amateurs de sport. Quitter le justaucorps et enfiler la combinaison est donc "un signal important" dans un sport réputé pour sa dureté et sa rigueur, avait insisté Seitz, médaillée européenne et mondiale.