JO 2021: mauvais bus, taxi payé par une bénévole, la folle histoire du champion olympique Parchment

Sacré champion olympique du 110 mètres haies la semaine dernière, le Jamaïcain Hansle Parchment a vécu une sacrée aventure à Tokyo.

Il est le nouveau roi du 110 mètres haies. Sacré la semaine dernière au stade olympique de Tokyo après avoir pris le dessus sur l'Américain Grant Holloway et son compatriote jamaïcain Ronald Levy, Hansle Parchment sait mieux que personne qu'il revient de loin. Car il a bien fallu ne jamais être à l'heure pour la finale, et donc ne jamais se parer d'or...

La folle aventure tokyoïte d'Hansle Parchment

C'est l'une de ces petites histoires qui viennent remplir le livre d'or de ces Jeux. Le 5 août dernier, Parchment monte dans un bus situé aux abords du village des athlètes. Direction le stade olympique de Tokyo où il est attendu pour disputer la finale du 110 mètres haies. Mais le hurdler n'est pas monté dans la bonne navette et celle-ci prend la direction d'un des centres aquatiques de la compétition... Toutes les voitures de l'organisation des Jeux sont déjà réservées et faire le trajet inverse pour revenir au village et prendre le bon bus le mettrait en retard et lui ferait probablement sauter l'échauffement. "Je devais trouver une autre solution", expliquera-t-il plus tard dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

C'est alors que le Jamaïcain aperçoit une bénévole, prénommée Trijana. "J'ai dû prier car, bien sûr, elle n'a pas le droit de faire grand-chose, et en fait elle m'a donné de l'argent pour prendre l'un des taxis. C'est comme ça que j'ai pu me rendre à l'échauffement à temps et que j'ai eu suffisamment de temps pour concourir." Et s'offrir sa deuxième médaille olympique, à 31 ans, après le bronze glané en 2012 à Londres.

Après sa compétition, Parchment tentera de retrouver celle qui l'a tiré d'un bien mauvais pas. Et le week-end dernier, ce sera chose faite. Il lui remboursera l'argent avancé pour le taxi, montrera sa médaille d'or et lui offrira un maillot de la délégation olympique jamaïcaine en remerciement de sa générosité. Mais le gros lot est peut-être encore à venir puisque le Sunday Gleaner, quotidien jamaïcain, rapporte que le ministre du tourisme a bien l'intention de l'accueillir pour un voyage sur l'île des Caraïbes. "Nous voulons rendre la pareille à l'une des nôtres", explique-t-il. En attendant, la jeune femme a posté une photo de sa nouvelle tunique sur Instagram en exprimant sa gratitude envers son nouvel ami, champion olympique grâce à elle.