JO 2021: une première athlète forfait après un test positif au Covid-19 à Tokyo

Fernanda Aguirre, une taekwondoïste chilienne, a été testée positif au Covid-19 lors de son arrivée à Tokyo. Placée en quarantaine, elle est forfait pour les Jeux olympiques 2021. Une première lors de cette quinzaine au Japon.

Le rêve s’est envolé brutalement pour Fernanda Aguirre. Le temps de se faire contrôler à l’aéroport. La taekwondoïste chilienne a été testée positive au Covid-19 à son arrivée à Tokyo. Asymptomatique et en bonne forme, la combattante de 21 ans, qui venait d’un stage de préparation en Ouzbékistan, avait fourni un test PCR négatif. Mais celui effectué par les autorités japonaises a donné un résultat inverse. Conformément au protocole sanitaire établi pour les Jeux olympiques 2021, elle a été placée en quarantaine dans un centre de santé pour une durée de dix jours. Un délai qui ne lui permettra pas de disputer sa compétition. Elle est donc forfait pour ces JO.

Il s’agit d’une première pour cette quinzaine à Tokyo. D’autres athlètes, à l’image de la tenniswoman américaine Cori Gauff, ont déjà dû renoncer aux Jeux en raison du coronavirus. Mais en se faisant tester avant leur arrivée en terre nippone. "Je suis dévastée, je ressens beaucoup de douleur, d’angoisse et de frustration, a réagi Aguirre dans une vidéo diffusée sur les réseaux. Ça me met très en colère. C’est injuste qu’ils m’aient pris comme ça un rêve pour lequel je me suis tant battu." En marge de sa déception, elle a également reconnu que la santé était la chose la plus importante en cette période de pandémie.

75 personnes testées positives à Tokyo depuis début juillet

Malgré ses testes négatifs, son entraîneur, José Zapata, a également été placé en quarantaine. Par mesure de précaution. Depuis le 1er juillet, soixante-quinze personnes liées aux JO 2021, dont six athlètes, ont été testés positives au Covid-19 à leur arrivée au Japon. Toutes ont été mises à l’isolement.