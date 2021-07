JO 2021 (VTT): un pic de forme mal géré pour Lecomte ?

Candidates au titre olympique en VTT, les Françaises Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot n'ont terminé que 6e et 10e ce mardi au Japon. Peut-être à cause d'un pic de forme mal géré dans la saison.

Bien sûr, il y a les histoires de météo, de choix de matériel, il y a aussi les faits de course, notamment pour "PFP", qui a chuté et a été victime d'une crevaison. Mais il y a surtout les jambes, et la forme physique.

Alors qu'elles prétendaient à l'or aux Jeux olympiques 2021, les Françaises Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot n'ont terminé que 6e et 10e de l'épreuve de VTT ce mardi au Japon, battues par un trio de Suissesses d'habitude à leur niveau, mais incontestablement plus fortes dans ces JO.

Manin: "D’autres filles qui étaient un peu en dedans en début de saison ont atteint leur top niveau aujourd’hui"

"Autant hier (dans la course hommes) ce n’était pas un échec, car on était outsiders, mais aujourd’hui oui, je reconnais que c’est un échec, a glissé après la course Christophe Manin, DTN à la Fédération française de cyclisme, au micro de RMC. Il est dur à encaisser pour moi, pour tous ceux qui ont contribué à cette aventure. La partie travail, préparation, a été bien faite, et les sportives ont été investies à bloc. Mais voilà…"

Et Manin d'essayer, tout de même, de trouver des explications: "Je l’explique plus par la programmation du pic de forme sur la saison, observe-t-il. Loana dominait depuis le début de l’année. Elle a moins dominé là, alors que d’autres filles qui étaient un peu en dedans en début de saison ont atteint leur top niveau aujourd’hui. Ça, ajouté aux petits faits de course, aux problèmes mécaniques, au terrain… La préparation terminale était très bonne, je pense que c’est juste lié à la longueur de la saison, et à la planification annuelle."

Lecomte: "J'ai fait avec la forme du jour"

Autrement dit: les Françaises, surtout Lecomte, ont sans doute été trop fortes, trop tôt. Ce qu'a reconnu aussi, à demi-mot, la benjamine. "Je sais que j’ai mis tout en place avec mon entraineur pour être en forme aujourd’hui, j’ai tout fait pour ne pas avoir de regrets, a confié Lecomte après sa 6e place. Les autres aussi sont très fortes, elles ont su bien se préparer. J’ai dominé les quatre premières manches de Coupe du monde, je pense qu’avec mon jeune âge j’ai un peu dépensé de l’énergie avec le stress d’être ici, aux Jeux olympiques."

De l'énergie qui a manqué en partie le jour J. "Ce n’est pas vraiment de la déception parce que j’ai tout donné, mais j’ai fait avec la forme du jour, a-t-elle poursuivi. J’étais un peu moins bien, mais je ne veux pas dire que je n’étais pas bien non plus. J’avais une forme correcte, pas la même que j’ai pu avoir d’autres fois, mais correcte. Je suis déjà heureuse d’avoir participé à mes premiers Jeux, j’ai tout donné. Je ne pouvais pas faire mieux."