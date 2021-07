JO 2021 (VTT): cuisant échec pour Lecomte et Ferrand-Prévot

Grands espoirs de médailles, les Françaises Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot ont manqué le podium trusté par trois Suissesses, ce mardi lors de de la course de VTT aux Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Immense déception pour le VTT français. Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, classées au deux premières places du classement UCI et grandes favorites pour une médaille, ont manqué le podium, ce mardi lors des Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Dans des conditions rendues glissantes et boueuses par la pluie, elles avaient modifié leurs plans techniques en chaussant des pneus adaptés à la boue pour aller chercher plus de grip dans les parties en terre montantes. Un avantage sur les parties molles, moins sur les parties avec des pierriers et du bitume où les crampons des pneus ont tendance à s'enfoncer, offrant un moins bon rendement.

"PFP" avait, elle, décidé de s'élancer avec des chaussures équipées de crampons pour éviter de glisser dans la boue au cas où elle serait obligée de descendre de son vélo et de parcourrir à pieds les parties les plus difficiles.

Cela était d'ailleurs bien parti pour Ferrand-Prévot, cinq ans après son abandon lors des JO de Rio 2016. Partie en première ligne, la Française s’est positionnée en tête avec la Suissesse Jolanda Neff mais une mauvaise trajectoire dans une montée en pavé l’a envoyé dans le décor dès le premier tour. Cela lui a fait perdre le contact avec la tête avant de se faire dépasser par de nombreuses concurrentes.

Chute et souci technique pour Ferrand-Prévot

Mais elle s’est accrochée, a mené la révolte et a même repris la deuxième position dans le troisième tour devant les deux autres Suisses, Sina Frei et Linda Indergand. Puis, elle a craqué avant d’être contrainte de changer sa roue dans le troisième tour. Elle a progressivement retrogradé au classement. La triple championne du monde de cross-country (2015-2019 et 2020) conclut le parcours japonais sur une nouvelle note amère après s’être recentrée sur le VTT dans le but de décrocher une médaille olympique. Elle termine finalement à la 10e place (à 4'32'' de Neff), sa meilleure place aux JO (29e en 2012, abandon en 2016).

Lecomte trop loin

Loana Lecomte (21 ans) a aussi vécu une journée pénible. Victorieuse des quatre manches de Coupe du monde cette année, elle ne s’est jamais mêlée à la course pour la victoire. Longtemps au contact pour le podium (4e à une trentaine de secondes de la troisième place), elle a finalement perdu ses illusions, finalement sixième (à 2'52''). Une immense déception pour la championne de France. "Un tel échec avec des concurrentes qui ont tant de talent, il faut se remettre en cause au niveau management", peste Cyrille Guimard, membre de la Dream Team RMC Sport.

Cette course est une consécration pour la Suisse qui place trois pilotes sur le podium dans cet ordre: Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand.