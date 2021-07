Jeux olympiques (J4) en direct: des médailles attendues pour l'équipe de France

Après avoir vu Sarah Leonie Cysique et Manon Brunet décrocher deux balles médailles, l’argent et le bronze, respectivement en judo et en escrime, la délégation tricolore peut viser l’or et même un doublé sur le VTT avec Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot. La porte-drapeau Clarisse Agbégnénou tentera de décrocher l’or en -63 kg en judo.