JO 2022: Johannes Boe vole au secours d’Émilien Jacquelin, en plein doute

Rongé par le doute, Émilien Jacquelin a sombré lors de l’individuel mardi aux JO 2022 de Pékin. Inquiétant alors qu’arrivent ses épreuves favorites, la mass start et surtout la poursuite. Ses adversaires norvégiens se proposent de l’aider à retrouver de la confiance.

Émilien Jacquelin passe un peu au travers de ses Jeux. En délicatesse avec son tir debout lors du relais mixte, le biathlète français a plongé dans cet exercice mardi sur l’individuel. Sept fautes au tir (13/20 à l’arrivée), et une 72e place. Difficile à encaisser.

"À moi de rebondir. Je sais que j'en ai les capacités, mais est-ce que je vais y arriver?", s’interrogeait Émilien Jacquelin, tout en donnant l’impression de ne pas trop y croire. L'instinctif n'éprouve plus aucun plaisir sur la piste. Exceptionnel au Grand-Bornand puis à Oberhof (vainqueur de la mass start et deuxième du sprint), le double champion du monde de poursuite n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le mois de janvier.

Johannes Boe: "Nous serions heureux de l'aider"

Le problème semble se nicher dans la tête. Ce n’est pas la première fois que le Français traverse une phase de dépression qui affecte ses résultats. Victime d’une grosse blessure l’été dernier, Jacquelin lutte depuis pour retrouver son meilleur niveau et le conserver dans la durée.

"J’ai mis énormément d’énergie pour revenir, pour y croire. Je ne savais même pas si j’allais pouvoir être ici, confiait-il en larmes après la course de mardi. J’y ai cru, je voulais revenir plus fort. Je l’ai fait jusqu’à fin décembre. Mais après c’est la vie, il y a des hauts et des bas. Je me suis fait rouler dessus, c’est tout. Depuis, je cours derrière moi-même pour essayer de retrouver mon niveau, c’est compliqué."

La détresse du biathlète français a ému tout le monde, jusqu’à ses adversaires, et pas des moindres, puisque Johannes Boe en personne a volé au secours d’Émilien Jacquelin. "C’est un athlète que j’aime beaucoup en tant que personne. Et je compatis avec lui. Il est encore jeune. Et je pense qu’il doit juste retrouver la joie du sport. Ensuite, il sera de nouveau bon et à son meilleur niveau. C’est triste quand des athlètes qui ont enfin atteint le sommet réalisent soudainement que ce n’était pas comme ils l’avaient imaginé, et que le bonheur a un peu disparu. Je sais qu’il a de bons coéquipiers et nous, les Norvégiens, nous l’aimons beaucoup et nous avons une grande estime de lui. Nous serions heureux de l’aider à se remettre sur pied."