JO 2022: Fillon Maillet champion olympique, l'argent amer de Ledeux... ce qu'il ne fallait pas manquer mardi

Après une journée argentée lundi, l'équipe de France a remporté sa première médaille d'or avec le titre de Quentin Fillon Maillet sur l'individuel en biathlon. Alors qu'elle rêvait d'or, Tess Ledeux doit se contenter de l'argent.

Quentin Fillon Maillet voit double

Elle est là, la première médaille d'or pour la France. Déjà argenté samedi lors du relais mixte, Quentin Fillon Maillet a remporté ce mardi l'individuel de 20 kilomètres. Le leader de la Coupe du monde a réalisé la course parfaite malgré deux fautes au tir (18/20) pour s'offrir son premier sacre olympique. Le premier aussi, pour un Français sur l'individuel depuis Martin Fourcade à Sotchi il y a huit ans.

Le Jurassien a ensuite peiné à contenir son émotion après son exploit, auquel il ne croyait pas lui-même. "Avec deux fautes, je n’imaginais jamais pouvoir gagner, a-t-il poursuivi. C’est juste incroyable. Il y a quatre ans, c’était une olympiade vraiment difficile. C’est incroyable, c’est un rêve qui se réalise. C’est dingue ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas quoi dire", a réagi le nouveau champion olympique au micro de France Télévisions. Les JO de "QFM" sont loin d'être terminés, puisqu'il reste le sprint, la poursuite, la mass-start et le relais masculin pour étoffer son palmarès.

Grande favorite pour le titre en Big Air, Tess Ledeux a été battue sur le fil par la star chinoise Eileen Gu au terme d’une finale haletante. En tête à l’issue des deux premières manches, la prodige de 20 ans se voyait déjà championne olympique. Mais elle a finalement vu tous ses rêves partir en fumée sur le dernier run quand Gu a également passé le double cork 1620 et délogé la Française de la première place d’un souffle (0.75 point).

En pleurs lors du dénouement de cette finale, Ledeux a rapidement retrouvé le sourire et pris la mesure de l’exploit. "C’est vraiment un rêve de petite fille d’avoir une médaille olympique", a-t-elle réagi au micro de RMC. "Peu importe la couleur, la médaille est belle. Je n'aurais pas pu faire mieux, le niveau des filles était incroyable aujourd’hui. C’est passé à rien. Forcément, on se fait un petit peu des films quand on est au départ. Je me suis imaginée championne olympique… Sur le moment, j’avais envie de cette première place, mais là, je ne peux pas être plus fière de moi.”

Déception en Super-G et en ski de fond

Au lendemain de la performance majuscule de Johan Clarey en descente, le ski alpin tricolore n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu ce mardi matin sur le Super-G. Alexis Pinturault, tenant du titre du gros globe de cristal, termine finalement 11e à 1”42 du vainqueur, l’Autrichien Matthias Mayer. Longtemps dans le coup, Blaise Giezendanner finit neuvième. Pour ces premiers Jeux, Nils Allegre finit 26e à plus de trois secondes de Matthias Mayer, tandis que Matthieu Bailet est parti à la faute.

La soupe à la grimace pour les fondeurs français. Alors qu'ils étaient trois à pouvoir briguer une place en finale du sprint, Renaud Jay a chuté en quart de finale, tandis que Lucas Chavanat et Richard Jouve ont échoué en demi-finale. Chez les femmes, Léna Quintin n'a pas passé les quarts de finale.

Les patineurs au rendez-vous

Kevin Aymoz (10e avec 93.00) et Adam Siao Him Fa (14e, 86.74) ont tous les deux réalisé un joli programme court et se sont qualifiés sans encombre pour le programme libre, qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 2h30. C’est l’Américain Nathan Chen qui a pris la tête du concours à l'issue de ce programme court. Sur “La Bohème" de Charles Aznavour, il s'est tout simplement offert le record du monde avec un total de 113.97.