JO 2022: le programme du jeudi 10 février, avec Pinturault en combiné alpin

Le combiné alpin avec Alexis Pinturault représente la meilleure chance de médaille française pour la journée du jeudi 10 février aux Jeux olympiques d'hiver 2022. La descente est programmée à 3h30, le slalom à 7h15.

La délégation française aux Jeux olympiques d'hiver 2022 a une nouvelle chance de médaille pour ce jeudi 10 février: Alexis Pinturault. Après une entrée mitigée à Pékin, avec sa 11e place en Super-G, le polyvalent skieur français dispute le combiné nordique. Il est vice-champion du monde et vice-champion olympique de la spécialité.

"Je me sens plutôt bien. Tout le monde va jouer à fond, quitte à prendre des risques incommensurables. C'est ce qu'il faut retenir ici, s'amuser. Je veux pouvoir donner le meilleur de moi-même et en profiter", a déclaré Alexis Pinturault, mercredi après l'entraînement de descente.

Pour suivre les performances de Pinturault, rendez-vous à 3h30 pour la descente, puis à 7h15 pour le slalom. Dans le reste du programme, les chances françaises sont maigres, que ce soit en snowboardcross (Loan Bozzolo, Léo Le Blé Jaques et Merlin Surget), en patinage artistique (Adam Siao Him Fa et Kévin Aymoz) ou en ski de fond (Coralie Bentz et Mélissa Gal).

Le programme complet du 10 février en heures françaises:

Curling (tournoi féminin)

02h05 - 1er tour: Grande-Bretagne-Suisse

02h05 - 1er tour: Danemark-Chine

02h05 - 1er tour: Suède-Japon

02h05 - 1er tour: Comité Olympique Russe-États-Unis

13h05 - 1er tour: Canada-Corée du Sud

13h05 - 1er tour: Suède-Grande-Bretagne

13h05 - 1er tour: États-Unis-Danemark

13h05 - 1er tour: Chine-Suisse

Snowboard

02h30 - Half-pipe femmes (Finale 1re manche)

02h58 - Half-pipe femmes (Finale 2e manche)

03h25 - Half-pipe femmes (Finale 3e manche)

04h15 - Snowboardcross hommes (Phases de classement), avec Loan Bozzolo, Léo Le Blé Jaques et Merlin Surget

07h00 - Snowboardcross hommes (8es de finale)

07h58 - Snowboardcross hommes (Demi-finales)

08h15 - Snowboardcross hommes (Finale B)

08h20 - Snowboardcross hommes (Finale A)

Patinage artistique

02h30 - Programme libre hommes, avec Adam Siao Him Fa et Kévin Aymoz

Skeleton

02h30 - Série hommes (1re manche)

04h00 - Série hommes (2e manche)

Ski alpin

03h30 - Descente combiné hommes, avec Alexis Pinturault

07h15 - Slalom combiné hommes, avec Alexis Pinturault

Hockey sur glace (tournoi masculin)

05h10 - 1er tour/Groupe C: Suède-Lettonie

09h40 - 1er tour/Groupe C: Finlande-Slovaquie

14h10 - 1er tour/Groupe A: États-Unis-Chine

14h10 - 1er tour/Groupe A: Canada-Allemagne

Curling (tournoi masculin)

07h05 - 1er tour: États-Unis-Suède

07h05 - 1er tour: Norvège-Canada

07h05 - 1er tour: Chine-Comité Olympique Russe

07h05 - 1er tour: Grande-Bretagne-Italie

Ski de fond

08h00 - 10 km style classique femmes, avec Coralie Bentz et Mélissa Gal

Ski freestyle

12h00 - Saut acrobatique par équipes mixte (Finale 1re manche)

12h50 - Saut acrobatique par équipes mixte (Finale 2e manche)

Patinage de vitesse

13h00 - 5000 m femmes

Luge

14h30 - Relais par équipes mixte (1re manche)