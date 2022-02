JO 2022: Les robots de la cantine

Covid oblige, les organisateurs des Jeux olympiques de Pekin qui débutent le 4 février en Chine, rivalisent d'ingéniosité pour limiter les contacts humains.

La Chine veut montrer son visage technologique lors de ces Jeux olympiques d’hiver. En attendant une probable démonstration de force lors de la cérémonie d’ouverture vendredi soir au Nid d’Oiseau, on guette les trouvailles. Dans un souci du tout sanitaire, les organisateurs ont abandonné la confection de certains plateaux-repas à des machines au centre principal des médias à Pékin.

Les humains sont à la caisse

Une, bardée de pistons, de tapis et de presses, récupère une tranche de pain, la fait avancer sur un tapis roulant, sort un steak haché (pas terrible, on en convient) et le pose sur la rondelle avant de coiffer le tout d’un deuxième morceau de pain. Clou du spectacle, la machine emballe elle-même votre burger. Aucune intervention humaine, aucun contact avec la nourriture. A gauche, c’est un autre spectacle pour vos accompagnements, frites, beignets.

Autour d’un grand cornet sont disposés de petits récipients. La nourriture tombe du plafond puis elle est secouée dans les bacs avant d’être sortie. On ne vous livre pas encore la commande sur un plateau puisque c’est un volontaire qui est chargé de vous l’apporter. Sur le stand adjacent, les robots livrent. Ils se positionnent au-dessus de votre table avant de descendre. Vous pouvez alors vous servir. Les humains sont à la caisse.