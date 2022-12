Benzema, XV de France, JO d'hiver, Federer, Coupe du monde… Les plus grands moments de sport de l’année 2022

L'année 2022 se termine ce samedi à l’issue de douze mois riches en exploits sportifs. Entre records, larmes, succès et désillusions, RMC Sport vous replonge dans une année palpitante.

• 6 février: le Sénégal sur le toit de l’Afrique pour la première fois de son histoire

Le Sénégal a écrit la plus belle page de son histoire en remportant pour la première fois la Coupe d'Afrique des nations. Au Cameroun, les Sénégalais ont battu l'Egypte de Mohamed Salah aux tirs au but et rompu la malédiction après trois finales perdues. Alors qu’il avait manqué un penalty dès la 5e minute de jeu, Sadio Mané a offert le titre aux Lions de la Teranga en transformant le tir au but décisif.

Au lendemain de ce sacre, décrété jour férié par le président Macky Sall, les hommes d'Aliou Cissé ont paradé au milieu d’une marée humaine dans les rues de Dakar. Après des mois difficiles, de crise économique, de restrictions sanitaires et d'agitation politique, cette victoire est perçue comme un soulagement pour une population jeune - plus de la moitié a moins de 20 ans - qui n’avait jamais vu sa sélection triompher.

• 4-20 février: Quentin Fillon Maillet superstar aux JO de Pékin

Longtemps dans l’ombre de la figure écrasante de Martin Fourcade, dont il a fini par s’affranchir, Quentin Fillon Maillet a enfin pris la lumière. En six courses disputées aux Jeux olympiques de Pékin, le Jurassien est monté cinq fois sur le podium (or en individuel et poursuite, argent en sprint, relais et relais mixte), même s'il a loupé de peu un Grand Chelem historique en terminant à la quatrième place de la mass start sur sa dernière épreuve disputée. Qu’importe: à 29 ans, le Jurassien a fait une entrée retentissante dans le panthéon du sport français en réalisant une performance qui n’avait plus été vue depuis près d’un siècle pour un athlète tricolore aux JO, été et hiver confondus.

Jusqu'à présent, seuls l'escrimeur Roger Ducret (trois médailles d'or et deux en argent en 1924) et l'archer Julien Brulé (une médaille d'or, trois en argent et une en bronze en 1920) étaient parvenus à atteindre un tel niveau. Dans le sillage de Fillon Maillet, vainqueur du classement général de la Coupe du monde de biathlon quelques semaines plus tard, la France a terminé ces JO de Pékin à la 10e place du classement des médailles avec 14 breloques (cinq en or, sept en argent et deux en bronze).

• 19 mars: le XV de France réalise son premier Grand Chelem depuis 2010

Une si longue attente. Portés par un Stade de France en folie, les Bleus dominent leurs meilleurs ennemis anglais lors de la dernière journée du Tournoi des VI Nations (25-13) pour s’adjuger le dixième Grand Chelem de leur histoire, le premier depuis douze ans. Tout simplement grandiose et amplement mérité pour cette belle génération incarnée par Antoine Dupont et Romain Ntamack, qui a su redonner du plaisir à ses supporters ces derniers mois.

Un objectif atteint, un autre en ligne de mire. À peine le trophée soulevé, les Bleus avaient rapidement d'autres rêves en tête. Au sein du groupe bâti d’une main de maître par Fabien Galthié, tout le monde pense déjà à la Coupe du monde 2023, organisée en France. "2023? On l'a tous dans un coin de la tête. Cette équipe est très ambitieuse et se donne les moyens de l'être", lâchait Antoine Dupont au soir du Grand Chelem. On a déjà tous hâte d’y être.

• 5 juin: au bout de lui-même, Rafael Nadal remporte son 14e Roland-Garros

Immortel Rafael Nadal. À 36 ans, l'Espagnol a remporté son 14e sacre Porte d’Auteuil en faisant respecter la logique contre le Norvégien Casper Ruud, numéro 8 mondial, en trois sets (6-3, 6-3, 6-0) et un peu plus de deux heures de jeu. Pour aller chercher ce 22e titre en Grand Chelem, un record absolu chez les hommes, le Majorquin a été jusqu’au bout de lui-même.

Atteint du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative et incurable qui se caractérise par la déformation d'un des os du pied, Nadal a dû lutter contre la douleur pendant toute la quinzaine. "J’ai joué avec le pied endormi, il a fallu bloquer les nerfs pour que le pied soit insensible. C’est comme ça que j’ai pu jouer, c’est pour ça que je dis que je ne peux pas continuer de cette manière", confiait-il après sa victoire, entretenant le suspense sur la suite donnée à sa carrière. Opéré du pied juste après Roland-Garros, il a finalement repris le cours de sa sa saison, sans s’adjuger de nouveau titre (élimination en 1/2 de Wimbledon sur forfait puis en 1/8 de l’US Open, notamment).

• 22 juin: l’éclosion de Léon Marchand aux Mondiaux de natation

Le sport français tient sa nouvelle star des bassins. À seulement 20 ans, Léon Marchand a été sacré champion du monde du 200m et du 400 m quatre nages aux Mondiaux de natation de Budapest. Une folle moisson à laquelle il faut ajouter une médaille d’argent sur le 200m papillon.

Fils de Xavier Marchand, vice-champion du monde du 200m 4 nages, et de Céline Bonnet, ancienne détentrice du record de France du 100m 4 nages et 200m 4 nages, Léon Marchand s’est exilé aux Etats-Unis pour s’entraîner à l’Université d’Arizona sous les ordres d’un certain Bob Bowman, ancien coach de la légende Michael Phelps. Un choix payant au regard de son éclosion aux yeux du monde entier au tout début de l’été.

Tous les espoirs sont désormais permis pour les Jeux olympiques 2024 qui se profilent à grand pas, alors que la natation française cherche un nouveau souffle après une édition 2020 ratée (une médaille d'argent avec Florent Manaudou).

• 15 septembre: Roger Federer dit stop

La fin d’une ère. Modèle d’élégance et de classe, Roger Federer (41 ans), considéré par de très nombreux amoureux du tennis comme le meilleur joueur de tous les temps, a annoncé sa retraite à l’issue de la Laver Cup, compétition dont il est à l’origine. En 24 ans et plus de 1500 matchs sur le circuit professionnel, Federer a marqué le tennis au-delà du raisonnable et l’annonce de sa retraite, pourtant plus ou moins attendue au regard des dernières saisons délicates vécues par le Suisse, a mis le monde de la petite balle jaune sous le choc. Le monde entier savait que cette nouvelle tomberait dans un futur plutôt proche, mais c’est comme si personne n’avait réellement voulu l’imaginer.

En nombre de titres en Majeurs, Federer, sacré en 20 reprises en Grand Chelem, ne sera jamais le plus grand, puisqu’il est déjà devancé par Rafael Nadal et Novak Djokovic. Mais l’immense émotion des joueurs, Rafael Nadal en tête, lors de son ultime match à la Laver Cup témoigne de la trace immense laissée par le Suisse dans l’histoire de son sport.

• 17 octobre: l’accomplissement d’une carrière pour Benzema, sacré au Ballon d’or

Son rêve est devenu réalité. Auteur d’une année stratosphérique avec le Real Madrid et les Bleus, Karim Benzema a logiquement remporté le Ballon d’or 2022. A 34 ans, l’ancien Lyonnais est devenu le cinquième joueur français à s'adjuger le prestigieux trophée après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998).

Décisif dans le sacre des Bleus en Ligue des nations à l’automne 2021 et toujours aussi précieux en Liga (meilleur buteur avec 27 buts), KB9 a surtout réalisé une campagne européenne époustouflante avec le Real Madrid. Avec 15 buts sur l’ensemble de la compétition, dont 10 à partir de la phase finale, le Français a remporté son cinquième sacre en Ligue des champions. Malheureusement pour lui, ses rêves de titre en Coupe du monde se sont envolés à cause d’une blessure, au terme d’un important imbroglio avec le staff de l’équipe de France.

• 18 décembre: du rêve au cauchemar pour les Bleus lors d’une finale de Coupe du monde complètement folle

Un scénario délirant pour un dénouement cruel. Poussée jusqu'aux tirs au but par une équipe de France aux ressources illimitées et par un triplé de Kylian Mbappé, l'Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 (3-3, 4-2 tab). Auteur d'un doublé, Lionel Messi s’est enfin offert le plus précieux des trophées, à 35 ans.

Alors que l’on pouvait penser que la pression serait davantage sur les épaules des Argentins, qui étaient en mission pour la Pulga et n’avaient pas gagné le titre en 2018, ce sont bien les Bleus qui se sont d'abord laissés dévorer par l’événement pendant près de 80 minutes. Et puis il y a eu la folie. Menés 2-0, les hommes de Didier Deschamps ont tout renversé en deux minutes grâce à Kylian Mbappé (2-2, 81e). Après être encore revenus au score en prolongation après un but de Messi, toujours grâce à Mbappé, les champions du monde en titre ont finalement craqué aux tirs au but.

Au stade de Lusail, Mbappé, auteur du deuxième triplé de l’histoire en finale de la Coupe du monde après celui inscrit par l’Anglais Geoff Hurst, a continué d’écrire sa légende. Il n’y aura pas de troisième étoile pour les Bleus et le crack de Bondy, mais ce dernier a montré qu’il avait l’étoffe pour marquer l’histoire du sport français. Vivement la suite.