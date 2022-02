JO 2022: "Porter le drapeau, une énorme fierté", se réjouit Tessa Worley avant la cérémonie d'ouverture

Avec Kévin Rolland, la skieuse Tessa Worley sera samedi en tête de la délégation tricolore lors de la cérémonie d'ouverture au Nid d'Oiseau de Pékin. En portant le drapeau, la double championne du monde de slalom géant s'attend à un moment d'intense émotion, trois jours avant son entrée en lice.

Tessa, ça donne quoi comme mouvement quand on agite le drapeau français dans un stade olympique?

Je ne sais pas! Je n’y ai pas trop pensé je me suis dit que ça allait être assez naturel (elle fait des grands gestes en tentant de mimer ndlr). Je ne sais pas, un truc comme ça, les bras bien haut pour que tout le monde le voit.

L'avez-vous vu, ce drapeau?

Non pas encore, je n’ai aucune idée de comment il est. J’avoue qu’on va se mettre dedans demain (samedi) avec Kévin. On devoir va se mettre d’accord sur les intervalles. Qui va porter le drapeau à quel moment, etc.

Dans quel état d’esprit êtes-vous?

Ça se rapproche, c’est vrai que l’excitation monte. Globalement quand on arrive aux JO, il y a toujours beaucoup d’excitation mais là, avec cette mission bien particulière, on sent que la cérémonie se rapproche et que ça va bien lancer ces JO. Après, j’essaie de rester calme pour ne pas trop perdre d’énergie. Mais ça va être super. C’est une énorme fierté, une belle responsabilité et j’ai envie d’être un bel exemple pour la délégation et pour la France, donc on va essayer de faire ça comme il faut.

Que visez-vous ici?

On parle de médailles forcément. La préparation a été idéale, mais le jour J, il faut être concentrée, se lâcher, être conquérante. Une médaille olympique, ça met les étoiles dans les yeux, c'est un objet très particulier qui signifie beaucoup. Les JO, c’est quand même un évènement très particulier et pouvoir y performer, on en a forcément envie.

Une course d’un jour justement, en tant que double championne du monde de géant, vous semblez bien gérer ce type de courses. Avez-vous un secret?

Je crois qu’il faut un petit peu arriver à oublier l’enjeu de la journée et se mettre en mode "concentrée et déterminée". Être calme et avoir beaucoup d’énergie. Mais ça se crée dans les jours d’avant. Il faut avoir de la fraîcheur, être reposée et sereine. Mais je ne pense pas, en vrai, qu’il y ait de recette particulière.