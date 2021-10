Paris 2024: avec Mbappé, la FFF veut présenter une équipe de France compétitive aux JO

Portée par les déclarations de Kylian Mbappé, la FFF a bien l'intention de présenter une belle équipe de France lors des JO de Paris 2024. Mais elle espère que les clubs libéreront les joueurs nécessaires, contrairement aux Jeux de Tokyo.

Selon les informations de RMC Sport, la Fédération française de football (FFF) souhaite pouvoir présenter une équipe compétitive pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Pour l'instance dirigée par Noël Le Graët, les déclarations de Kylian Mbappé vont dans ce sens.

Mais la fédération espère que cela sera partagé par les dirigeants de son club. Aujourd'hui, la principale difficulté de la fédération est le fait que les dates des JO ne sont pas encore intégrées au calendrier FIFA. La FFF répète aussi que l'image qui a été montrée lors des JO de Tokyo, où l'équipe de France de Sylvain Ripoll a été privée par les clubs de nombreux joueurs majeurs, a été assez désastreuse.

Mbappé: "J'espère vivre ça"

Dans une lettre publiée jeudi par L'Équipe, Kylian Mbappé a clairement exprimé son désir de participer à ces Jeux: "Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi... On gagne en volley, en hand, on est finaliste en basket contre les Etats-Unis. Ils sont partis chercher l'or et ont fait honneur à la France. J'espère vivre ça et faire la même chose en 2024, avec une équipe qui rassemblerait les meilleurs joueurs du moment".

Le champion du monde et attaquant du PSG a aussi exprimé son amertume de ne pas avoir pu être de la partie à Tokyo, car retenu par son club: "J'avais envie d'y participer, c'était un objectif mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied".