JO 2024: Coe pas inquiet par la sécurité et souligne "une mentalité très différente" par rapport au foot

Dans un entretien à l'AFP ce vendredi, Sebastian Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, est revenu sur le défi sécuritaire à lequel va faire face l'organisation des JO de Paris 2024. Pour le dirigeant, il n'y a pas d'inquiétude particulière, malgré notamment de récents incidents lors de la finale de Ligue des champions au Stade de France.

Président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe est "très confiant sur le fait qu'aux JO 2024, ça se passera bien" en termes de sécurité. Dans un entretien à l'AFP ce vendredi en marge de la finale de la Ligue de diamant, le dirigeant a balayé l'inquiétude potentielle que suscite l'organisation française, depuis notamment les incidents survenus lors de la dernière finale de Ligue des champions.

La rencontre entre le Real Madrid et Liverpool a été marquée par un fiasco sécuritaire. Sébastian Coe souligne que les JO représentent "une mentalité très différente". "Je ne porte pas de jugement sur les terrains de football ou la sécurité, a commenté l'ancien athlète. On a connu nos difficultés à Londres pour la finale du Championnat d'Europe de football entre l'Angleterre et l'Italie (en juillet 2021). Mais j'ai participé à l'organisation des Jeux olympiques à Londres (en 2012, il était président du comité d'organisation, ndlr). Et je pense simplement que c'est un moment différent. Je ne m'attends vraiment pas à ce genre d'atmosphère."

"Le foot pose des défis auxquels les autres sports n'ont pas toujours à faire face"

Le coup d'envoi de la finale de Ligue des champions avait été retardé par plusieurs incidents aux abords du Stade de France. De nombreux supporters anglais n'avaient pas pu pénétrer à l'intérieur de l'enceinte, là où d'autres étaient rentrés sans billets. "Je suis un fan de foot, je ne dis pas que ça a quelque chose à voir avec les fans, je dis juste que le foot pose des défis auxquels les autres sports n'ont pas toujours à faire face, a ajouté Sebastian Coe. La sécurité doit fonctionner."

"Je ne prends pas ça à la légère. Mais je suis sûr que les autorités et les personnes concernées auront examiné attentivement ce qui s'est passé ce soir-là au Stade de France et je suis très confiant sur le fait qu'aux JO, ça se passera bien", a conclu Sebastian Coe.

Par ailleurs, Sebastian Coe "aimerait" que des épreuves d'athlétisme soient organisées dans Paris lors des Jeux olympiques 2024, avec la volonté de "démocratiser le sport". "Je pense que ça vaut le coup. Je sais que ça pose des défis, en termes de sécurité, de coûts, mais ça s'inscrit tout à fait dans la vision du CIO pour élargir l'impact du sport", a plaidé l'ancien spécialiste du 1 500m.