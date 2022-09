OM-Francfort: pas de modification du dispositif de sécurité après les incidents à Nice

Au lendemain des scènes de violences aperçues à l'Allianz Riviera en marge de Nice-Cologne, la question de la sécurité se pose désormais pour la rencontre entre l'OM et l'Eintracht Francfort, prévu ce mardi en Ligue des champions.

Après les violents incidents dans les tribunes de l'Allianz Riviera, les regards se tournent désormais vers Marseille, où environ 15.000 supporters allemands sont attendus mardi pour OM-Eintracht Francfort, comptant pour la 2e journée de la Ligue des Champions. Le club olympien veut éviter de subir une marée similaire à celle qui avait déferlé sur le Camp Nou la saison dernière à Barcelone, avec entre 20.000 et 30.000 supporters présents pour Francfort.

La plupart des places vendues aux supporters de l'OM

Pour cela, l'OM fait le maximum pour éviter qu'un trop grand nombre de sièges ne soient occupés par des fans de l'Eintracht. Sur les 67.394 places disponibles, plus de 45.000 seront occupées par les abonnés du Vélodrome, qui ont leur pack pour les matchs de Coupe d'Europe. Habituellement, le parcage visiteur prévoit d'accueillir 3.500 places. À la vente, il resterait dont plus de 15.000 places sur le marché, dont beaucoup ont déjà trouvé preneurs grâce à la vente de packs. Une formule de vente qui pourrait décourager les supporters visiteurs.

Dans les clubs habitués aux matchs de Coupe d'Europe, il existe aussi plusieurs techniques pour repérer l’afflux de supporters adverses sur les plateformes d’achat, dans un souci de sécurité. L'OM ne s'attend donc pas à un important afflux de fans allemands dans les travées du Vélodrome comme cela a pu être le cas pour les supporters de Cologne à Nice en Ligue Europa Conférence.

Des incidents lors des deux derniers matchs européens à Marseille

Interrogé par l'AFP, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône indique que le dispositif prévu n'a pas été modifié à ce stade à la lumière des évènements de jeudi soir. Un "dispositif de sécurité renforcé" est pour l'instant prévu, avec des policiers de la Sécurité publique (DDSP) et des CRS, a précisé la PP, sans donner de chiffres. Ils seront particulièrement vigilants aux abords du stade, dans le centre-ville et dans les points de rassemblements des supporters allemands.

Une inquiétude d'autant plus justifiée que les deux derniers matches européens de l'OM à Marseille avaient été marqués par des incidents, en avril lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence contre le PAOK Salonique, puis en mai lors de la demi-finale retour contre le Feyenoord Rotterdam.

L'avertissement d'un syndicat de police

Invité d'Apolline Matin ce vendredi sur RMC, Bruno Bartocetti, secrétaire national délégué du syndicat de la zone Sud unité SGP Police-FO, alerte avant OM-Francfort. "J’espère qu’avec les évènements que l’on constate aujourd’hui partout en France autour des stades, Marseille prendra des mesures adaptées, prévient-il. Je suis convaincu que la préparation sera meilleure qu’à Nice, sauf si on n’écoute pas les directives du travail de renseignement de la police en amont et des spécialistes et professionnels du maintien de l’ordre."

Ce mercredi, l'après-match de la première journée de la Ligue des champions et la défaite contre Tottenham (0-2) a déjà été ternie par des incidents dans les tribunes londoniennes, où des supporters olympiens ont notamment arraché une banderole arc-en-ciel avant de jeter des projectiles (des bouteilles et un fumigène) alors que de heurts ont aussi éclaté avec les forces de sécurité.