JO 2024: Danone nouveau partenaire des Jeux à Paris

Danone, géant français de l'agroalimentaire, devient partenaire au rang 2 de Paris 2024. La marque fournira des produits laitiers frais et d'origine végétale aux athlètes, staffs et spectateurs.

Le géant de l'agroalimentaire Danone devient partenaire des Jeux olympiques de Paris 2024. La marque française fournira les produits laitiers frais et d'origine végétale. Un million de produits seront mis à disposition des athlètes et staffs. Un autre million mis en vente sur les sites pour les spectateurs. Paris 2024 a obtenu une "relâche de produits" en France auprès du CIO dont le partenaire Coca-Mengniu couvre déjà cette catégorie des produits laitiers frais et d'origine végétale. Les produits de la marque commenceront à afficher ce partenariat au premier trimestre 2023.

Déjà présent à Alberville

Danone était partenaires des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992 et de la Coupe du monde 1998 de football en France. "C'est une alliance naturelle entre deux entités qui veulent changer la société, avance-t-on chez Danone, qui n'a pas donné le montant du partenariat. La rencontre entre deux entreprises avec une ambition commune, laisser un monde meilleur."

Danone devient partenaire au rang 2 de Paris 2024. "L'arrivée de Danone confirme l'attractivité du projet", se félicite-t-on du côté de Paris 2024, qui assure que le comité d'organisation sera dans son objectif fixé pour la fin d'année d'avoir atteint 80% des 1,1 milliard d'euros attendus avec les partenariats. "On est très confiants. L'an dernier nous avions atteint les 66% que l'on s'était fixé. On est mi-novembre et nous sommes confiants pour atteindre les 80% pour la fin d'année. D'autres partenaires vont arriver pour arriver aux 80%."